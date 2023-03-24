CHP'den kaset saldırısı! Muharrem İnce'nin kaydedilen görüntüsünü servis ettiler

CHP'de Deniz Baykal'a kurulan kaset komplosunun ardından ikinci skandal patlak verdi.

İddiaya göre; seçimde muhalefet oylarını bölmekle suçlanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin hayat kadını olduğu öne sürülen kişiyle yaptığı telefon görüşmesi servis edildi.

Söz konusu telefon görüşmesinde Muharrem İnce, kadın olduğu iddia edilen kişiye küfür ediyor.

CHP'li Altun'dan İnce'ye taciz imalı tehdit

CHP'li trollerin hedefinde olduğunu açıklayan İnce'ye saldırılar devam ediyor. Son olarak CHP'ye yakınlığıyla bilinen Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taciz imasında bulunduğu Muharrem İnce'yi üstü kapalı tehdit etmişti.

İnce'nin "FETÖ’cüsü, bölücüsü, beslemesi, AKP’nin eskisi, yenisi, trolü, fongülü hepsi bir araya gelmiş bize ateş ediyor" paylaşımını alıntılayan Feyza Altun, "Hiç bir kadını taciz ettiniz mi? Hiçbir kadın sizden şikayetçi oldu ve dosya örtbas edildi mi? Sadece soruyorum…" ifadelerini kullandı.

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