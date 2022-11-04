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Gündem CHP’den kaçış başlıyor! Bunu ilk duyacaksınız Aslı Baykal hakkında bomba iddia
Gündem

CHP’den kaçış başlıyor! Bunu ilk duyacaksınız Aslı Baykal hakkında bomba iddia

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullanarak, CHP kaynaklarından edindiği bilgilere göre istifaların devam edeceğini ve Aslı Baykal'ın yeni parti kurabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 15:54:00 - 2022-11-04 16:07:39
CHP’den kaçış başlıyor! Bunu ilk duyacaksınız Aslı Baykal hakkında bomba iddia

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, CHP'de yaşanan olaylarla ilgili Akşam gazetesinde önemli ifadeler kullandı. 

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile ilgili dikkat çeken cümleler kuran Yiğitel'in yazısı şu şekilde:

CHP üst yönetiminin son dönemdeki akla ziyan çıkışları, parti içinde de tepkilere neden oldu. Eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın istifası, hoşnutsuzluğu iyice gün yüzüne çıkardı. CHP'li kaynaklarımla konuyu konuşma fırsatım oldu. Deniz Baykal ve Aslı Baykal'a yakın isimlerle de görüştüm.

İstifadan habersiz

Öncelikle istifadan Deniz Baykal'ın haberi olmadığını öğrendim. Aslı Baykal istifayı babasına sormamış. Hatta, "İstifamı babama söyleseydim müdahale edebilir, beni caydırmaya çalışabilirdi" demiş. Aslı Baykal, yakın çevresine istifa gerekçesini ise son dönem CHP'deki politik tutumdan duyduğu rahatsızlık olduğunu anlatmış. Kılıçdaroğlu'nun devletin kurumlarıyla mücadele görüntüsünden rahatsızlığını net ifadelerle anlatmış. TSK'ya atılan "kimyasal silah" iftirasına sessiz kalması, peşinden devleti, polisi ve jandarmayı "uyuşturucuya sessiz kalmakla" suçlamasını eleştirmiş. Aslı Baykal, "Artık devletin kurumlarına zarar veriyor" demiş.

Yeni parti

Aslı Baykal ve çevresi, yeni parti kurma dahil birçok seçenek üzerinde duruyor. Konuştuğum bir isim "Parti kurma kararı alınırsa seçim sonrasına kalmaz" dedi. Önceki gün Aslı Baykal beraberinde Yılmaz Ateş ve Mehmet Sevigen ile Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Deniz Baykal, Altılı Masa başta olmak üzere hoşnutsuzluğunu dile getirmiş. Hatta açık açık "Gidişattan rahatsızım" demiş. Ama CHP'den istifa etmeyeceğinin de altını çizmiş.

Konuştuğum CHP'li kaynaklar, istifaların sadece Aslı Baykal ile de sınırlı kalmayacağını ifade etti.

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