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CHP'den İzmir açıklaması

Her gün bir aday krizi yaşanan İzmir'le ilgili, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'dan açıklama geldi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 15:56
CHP'den İzmir açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, aday krizi yaşanan İzmir'le ilgili konuştu. Özkan, ''Kim aday olursa, hangi arkadaşımız aday olursa onun etrafında kenetlenir, İzmir'in gönderinde CHP sancağını, 6 oklu bayrağımızı daha yükseklere çıkartmanın mücadelesini el ele gönül gönüle veririz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. İzmir'de aday belirleme çalışmalarını değerlendiren Özkan, aday gösterilecek kişinin etrafından kenetleneceklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bizim MYK ve parti meclisimiz, en yüksek karar organlarımızdır. Kim aday olursa, hangi arkadaşımız aday olursa onun etrafında kenetlenir, İzmir'in gönderinde CHP sancağını, 6 oklu bayrağımızı daha yükseklere çıkartmanın mücadelesini el ele gönül gönüle veririz. Bizim aşkımız ve sevdamız Türkiye'yedir. Bizim vazgeçilmezimiz, ilimizin güçlü olmasıdır. Biz umudun başkenti, aydınlığın başkenti, Mustafa Kemal aydınlığının İzmir'inin başarısı için üzerimize düşen görevi son çabamıza kadar devam ettiririz. Bütün arkadaşlar bir yumruk gibi kenetlendik, Türkiye'nin bugünkü karanlığını dağıtmaya ant içtik. Hangi arkadaşımız öncü ilan edilirse, onunla birlikte bu mücadeleyi sürdürürüz.''

"Yönetememe olgusunu durduracağına inanıyoruz"

İYİ Parti ile seçimlerde yapılacak ittifak ile ilgili olarak Özkan, ''Biz mutabakatımızı yerelde aday arkadaşlarımızla birlikte daha güçlü, daha iyi anlatabilmek ve aday arkadaşlarımızın başarısını yükseltebilmek için elimizden gelen bütün çabayı sergileyeceğiz. Bu dayanışmanın, bu birlikteliğin Türkiye'ye karşı girişilen 'siyasetsizleştirme', 'yönetememe' olgusunu durduracağına inanıyoruz'' diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 15:56
  1. Tuncay Özkan
  2. CHP
  3. İzmir
  4. Yerel seçimler
  5. İzmir adayı
  6. CHP İzmir adayı

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