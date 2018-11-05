CHP'den 'İYİ Parti ile ittifak sağlandı' açıklaması

CHP Milletvekili Bülent Tezcan, yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.

Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP ve İYİ Parti arasında Ankara ve Mersin adayları için görüşme yapılıp mutabakata varıldığına ilişkin haberlerin gerçekle ilgisi yoktur." dedi.

Bülent Tezcan, İYİ Parti ile İttifak Açıklamalarına Yanıt Verdi" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/chp-milletvekili-bulent-tezcan-iyi-parti-ile-ittifak-aciklamalarina-yanit-verdi-dedf3e.jpg" alt=""/>

"Mutabakata varıldığına ilişkin haberlerin gerçekle ilgisi yoktur"

Bülent Tezcan, yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak iddialarına twitter hesabından cevap verdi.

Tezcan paylaşımında, "Cumartesi gününden bu yana bazı basın yayın organlarında adımdan da bahsedilerek, CHP ve İYİ Parti arasında Ankara ve Mersin adayları için görüşme yapılıp mutabakata varıldığına ilişkin haberlerin gerçekle ilgisi yoktur." diye ifadelerde bulundu.