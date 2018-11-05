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CHP'den 'İYİ Parti ile ittifak sağlandı' açıklaması

"CHP ile İYİ Parti arasında mutabakat sağlandı" şeklinde çıkan haberlerle ilgili olarak CHP Milletvekili Bülent Tezcan açıklama yaptı. Tezcan, "Haberlerin gerçekle ilgisi yoktur." dedi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 20:19
CHP'den 'İYİ Parti ile ittifak sağlandı' açıklaması

CHP Milletvekili Bülent Tezcan, yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.

Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP ve İYİ Parti arasında Ankara ve Mersin adayları için görüşme yapılıp mutabakata varıldığına ilişkin haberlerin gerçekle ilgisi yoktur." dedi.

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"Mutabakata varıldığına ilişkin haberlerin gerçekle ilgisi yoktur"

Bülent Tezcan, yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak iddialarına twitter hesabından cevap verdi.

Tezcan paylaşımında, "Cumartesi gününden bu yana bazı basın yayın organlarında adımdan da bahsedilerek, CHP ve İYİ Parti arasında Ankara ve Mersin adayları için görüşme yapılıp mutabakata varıldığına ilişkin haberlerin gerçekle ilgisi yoktur." diye ifadelerde bulundu.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 20:19
  1. Ankara
  2. Mersin
  3. Bülent Tezcan
  4. CHP
  5. İYİ PARTİ

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