CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler! Aralarında bir vekilin akrabaları da var

İzmir’de aralarında CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu’nun 6 akrabasının da bulunduğu 15 kişi, CHP’li belediyeden yıllardır bir hizmet görmediklerini belirterek AK Parti’ye üye oldu.

İzmir'de yıllardır CHP'den bekledikleri hizmeti göremeyen vatandaşlar isyan etti.

Karşıyaka Örnekköy'de, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun 6 akrabasının da bulunduğu 15 kişi AK Parti üyesi oldu.

Özcan Purçu'nun kuzeni Olcay Purçu, "Babam ve annem ile birlikte AK Parti üyesi olduk.Özcan Purçu'nun İzmir için hiçbir hizmetini göremedik. Daha iyi hizmetler yapabileceğini düşündüğümüz için AK Parti'ye geçtik. Mahallemizin sokakları yıllardır köstebek yuvası. Hiçbir işlem yapılmadı" diye konuştu.

AK Parti'nin mahalle temsilcisi Yetkin Demir ise, "CHP'nin hizmet yapmadığı ortada. AK Parti varsa hizmet var" dedi.