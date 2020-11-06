  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçtiler
Siyaset

CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçtiler

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde CHP’den istifa eden iki belediye meclis üyesi törenle AK Parti’ye katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 21:17:00 -
CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçtiler

Evrensekiz Belediyesinin CHP’li meclis üyeleri Mesru Ürpekli ve Pelin Çalışkan’ın AK Parti’ye katılmaları dolayısıyla belediyede tören düzenlendi. AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Mücahit Murat Şahin, törende meclis üyeleri Ürpekli ve Çalışkan’a rozet taktı. Şahin, partilerine katılan belediye meclis üyelerine “hayırlı olsun” dileklerinde bulunarak, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant da geçen ay partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’de ortalık toz duman! Gizli servis Biden için harekete geçti
Dünya

ABD’de ortalık toz duman! Gizli servis Biden için harekete geçti

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim yarışı kıyasıya devam ederken gizli servisin Joe Biden'a koruma takviyesi gönderdiği ortaya çıktı...
Trump-Biden çekişmesinde ibre tamamen tersine döndü
Dünya

Trump-Biden çekişmesinde ibre tamamen tersine döndü

Amerika Birleşik Devletleri'nde oy sayma işlemi devam ederken Joe Biden, Pensilvanya eyaletinde öne geçti.
Türkiye haydutlara cezayı kesti, ses Ali Babacan'dan çıktı
Siyaset

Türkiye haydutlara cezayı kesti, ses Ali Babacan'dan çıktı

Sosyal Medya Yasası olarak bilinen düzenleme kapsamında, Türkiye'den parayı sırtlayan ancak tek kuruş bile vergi vermeyen sosyal medya şirke..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay