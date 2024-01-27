CHP'den İstanbul skandalı! Adalar ve Esenyurt terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısına bırakıldı

'Atatürk'ün partisiyiz' diyerek ortalıkta dolanan CHP'nin 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti'ye olan sevgisi bitmiyor.

Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına giderek belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlarını seçecek. Seçimlere kısa bir süre kala partilerin aday belirleme çalışmaları da hız kazandı.

AK Parti, İstanbul ve Ankara'daki adaylarını birkaç hafta öncesinden duyurdu. CHP ise parti içerisinde yaşanan krizlerin gölgesinde İstanbul ve Ankara'daki ilçe adaylarını bütünüyle belirleyemedi.

Gerçekleştirilen CHP Parti Meclisi Toplantısında İstanbul ve Ankara'daki bazı ilçelerin adayları belirlendi.

CHP'nin İstanbul ve Ankara'nın bazı adayları sızdırıldı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yüksek güvenlik önlemleri altında yapıldığı iddia edilen toplantı sırasında, listeler sosyal medyaya sızdırıldı.

Buna göre İstanbul'da adaylar şöyle belirlendi:

Ataşehir - Onursal Adıgüzel

Arnavutköy - Tekin Aras

Bağcılar - Cem Kılıç

Bahçelievler - Emine Gülizar Emecen

Beşiktaş - Rıza Akpolat

Beylikdüzü - Mehmet Murat Çalık

Büyükçekmece - Hasan Akgün

Esenler - Hasan Dalkıran

Kartal - Gökhan Yüksel

Küçükçekmece - Kemal Çebi

Maltepe - Esin Köymen

Sultanbeyli - Ayhan Koç

Sultangazi - Ferhat Epözdemir

Şişli - Resul Emrah Şahin

İSTANBUL ADAYLARI DOĞRULANDI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sızdırılan bilgi sonrasında yaptığı X paylaşımında adayları duyurdu.