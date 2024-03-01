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Gündem CHP'den İsrail destekçisi şirkete büyük kıyak!
Gündem

CHP'den İsrail destekçisi şirkete büyük kıyak!

Yeniakit Publisher
2024-03-01 11:06:00 -
CHP'den İsrail destekçisi şirkete büyük kıyak!

Boykot yapılan İsrail destekçisi şirketlere can simidi olan CHP, seçim çalışmaları adı altında boykot ürünlerini dağıttığı öğrenildi. Son tüketim tarihi geçen ürünlerle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) de yer aldığı broşürlerin dağıtıldığı görüldü.

Boykot yapılan İsrail destekçisi şirketlere can simidi olan CHP, seçim çalışmaları adı altında boykot ürünlerini dağıttığı öğrenildi. Son tüketim tarihi geçen ürünlerle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) de yer aldığı broşürlerin dağıtıldığı görüldü.

Yerel seçimlere az bir zaman kala partiler seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Ataşehir’de çalışmalarına devam eden CHP, yine tepkilere neden olacak bir skandala imza attı.

İSRAİL DESTEKÇİSİ ŞİRKETLERİN ÜRÜNLERİNİ DAĞITIYORLAR

CHP’nin Ataşehir Belediye başkan adayı Onursal Adıgüzel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun reklamını yapan CHP’liler, bir ilkokulunun önünde İsrail destekçisi boykot ürünlerini dağıttığı belirlendi.

CHP adaylarının broşürlerini “Tam yol ileri” sloganının olduğu paketi vatandaşlara veren partililer, İsrail’in en büyük gıda şirketlerinden Strauss Group’un önemli bir paya sahip olduğu Danone marka ürünlerini dağıttı.
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TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER

Boykot nedeniyle büyük darbe yiyen İsrail destekçisi şirketlerin imdadına koşan CHP’nin dağıttığı gıda ürünlerinin tarihinin geçtiği tespit edildi. Ürünlerin üzerinde son tüketim tarihinin 28 Şubat 2024 yazdığı görüldü.

İBB KAYNAKLARI MI KULLANILIYOR?

Dağıtılan broşürlerde İBB’nin adı yazdığı görülürken Danone marka yoğurtların hangi bütçeyle alındığı merak konusu oldu.

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