CHP'den İş Bankası'nda ilginç atamalar

Muhalif medya hükümetin yaptığı her atamaya ilişkin 'liyakat' tartışması açarken, İş Bankası'na CHP'nin yaptığı atamaları görmezden gelmeye devam ediyor.

Üstelik her fırsatta liyakat diyen CHP'nin M. Kemal'in vasiyeti diye İş Bankası'nın yönetimine atadığı bazı isimlerin ellerinde sadece lise diploması olması dikkat çekti.

Bilindiği gibi İş Bankası, Hintli Müslümanların Kurtuluş Savaşı sırasında toplayıp Türkiye'ye gönderdiği paralarla kurulmuştu.

İş Bankası'nın hisselerinin yüzde 40.12’si İş Bankası Munzam Sandık Vakfı’na ait. Bankanın halka açık olan hisselerinin oranı ise yüzde 31.79, Atatürk'ün CHP'ye vasiyet ettiği belirtilen hisseleri ise yüzde 28.09’luk oranı oluşturuyor.

M. Kemal'in vasiyeti gereği bankanın bu hisseye düşen geliri Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türk Tarih Kurumu’na (TTK) vermesi gerekiyor.

12 Eylül askeri darbesi sonrası CHP'den alınan ancak Deniz Baykal zamanında yargı kararı ile tekrar partiye verilen bu hisseler bankayı partinin çiftliğine çevirmiş durumda. Çünkü, CHP'den İş Bankası'na yapılan atamalarda, 'üst düzey partililerin çocukları' dikkat çekiyor. Bu çocuklardan bazılarının üniversite mezunu bile olmadığını özellikle belirtmek gerek.

Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP'nin atadığı bu kişiler 'liyakat' sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın bankadan yıllık 1 milyon lirayı aşkın 'huzur hakkı' alıyor.

işte ballı atamalardan faydalanan bazı CHP'li yöneticilerin çocuk ve yakınları:

Ulaş Moğultay: CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun hem hemşehrisi hem de yakın arkadaşı olan eski Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın oğlu. Baba Moğultay, 87'de girdiği TBMM'de 3 dönem üst üste görev yaptı.

Lise mezunu Kemal Meral: İş Bankası yönetim kuruluna CHP'li üye olarak atandığında henüz açık öğretim fakültesi öğrencisiydi. Babası sendika camiasının önemli isimlerinden CHP eski milletvekili Bayram Ali Meral'den başkası değildi.

Ali Sözen: Sözen oğlu kontenjanından olmasa da 'ağabey' kadrosundan İş Bankası'nın yönetiminde yerini aldı. Ali Sözen'in ağabeyi ise döneminde İSKİ yolsuzluğu patlayan İBB Eski başkanı ve CHP Milletvekili Nurettin Sözen'den başkası değildi. Ali Sözen ağabeyinin desteği ile siyasette de hızlı bir yükseliş yaşadı.

İş Bankası'nın yönetim kurulu koltuğundan faydalanarak yıllık 1 milyon lirayı aşkın huzur hakkı alanlar arasında CHP'li Murat Karayalçın'dan, Müslim Sarı'ya, Adnan Keskin'den Enis Tütüncü'ye, Cevdet Selvi'den, şu an partinin başında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar çok sayıda CHP'li yer aldı.