CHP'den İnce'nin açıklamalarına ilk yorum
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili açıklamalarının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “İttifak görüşmeleri sürerken isimlerin üzerinde tartışılması doğru değil. Geniş katılımlı bir ittifakın peşindeyiz. Herhangi bir isim üzerinde rezervimiz yok" dedi.25 Nisan 2018 Çarşamba 12:49
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Muharrem İnce’nin Abdullah Gül çıkışının ardından soru üzerine “İttifak görüşmeleri sürerken isimlerin üzerinde tartışılması doğru değil. Geniş katılımlı bir ittifakın peşindeyiz. Herhangi bir isim üzerinde rezervimiz yok" dedi.
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