CHP'den İnce'nin açıklamalarına ilk yorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Muharrem İnce’nin Abdullah Gül çıkışının ardından soru üzerine “İttifak görüşmeleri sürerken isimlerin üzerinde tartışılması doğru değil. Geniş katılımlı bir ittifakın peşindeyiz. Herhangi bir isim üzerinde rezervimiz yok" dedi.