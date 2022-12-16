CHP'den İmamoğlu'nu üzecek açıklama! Öztunç kulağını çekti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener soluğu İmamoğlu'nun yanında alarak 'İşte bizim Cumhurbaşkanı adayımız' mesajını verdi. Almanya'da bulunan Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakmaya yönelik olarak görülen bu hamlenin ardından CHP içerisinden beklenen ilk hamle geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Saraçhane'de katıldığı canlı yayında, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamada bulundu.

"CHP'NİN ADAYI KILIÇDAROĞLU'DUR"

İmamoğlu'nun 6'lı masa liderlerini Saraçhane'ye davet etmesinin ardından düzenlenen mitingde yapılan açıklamalar ile CHP ve 6'lı masanın içerisine sirayet etmiş olan adaylık yarışı ayyuka çıktı.

CHP'li Öztunç'un yaptığı açıklama ise gündeme oturdu. Öztunç, "Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı net belli: Kemal Kılıçaroğlu'dur. Başka bir açıklaması yok bu işin. Altılı Masa neye karar verir, kime karar verir bilemeyiz. Ama biz Altılı Masa'ya adayımız olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU DA ABA ALTINDAN SOPAYI GÖSTERDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında İmamoğlu'nun aldığı cezaya ilişkin değerlendirmelerde bulunurken İmamoğlu'nun görevine devam etmesi gerektiğini belirtti.

İmamoğlu'nun adaylığı veto eder nitelikte sözler sarf eden Kılıçdaroğlu, "Bu olay 6 liderin daha sıkı omuz omuza yürümesi için ivme kazandırdı. Ekrem Bey, büyükşehir belediye başkanı olarak İstanbul'a hizmet etmeye devam ediyor. Arkasında güçlü irade var, CHP var, ben dün İmamoğlu'na 'Sakın üzülme' dedim, senin sorumluğun var, 16 milyon seni dirençle, kararlılıkla görmek istiyor' dedim." şeklinde konuştu.