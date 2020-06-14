CHP’den imamlara ‘iş bırak’ zulmü! Esenyurt'ta köpek leşlerini tekrar tekrar gömdürdüler

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un, hayvan barınağına sürdüğü belediye personeli imamların yaşadığı zulüm bitmek bilmiyor. Skandalı Akit’e anlatan AK Parti Esenyurt Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Gazanfer Karakaş, şunları ifade etti: “İmam arkadaşlar halen görevlerine iade edilmedi.

Şu an sokakları dezenfekte eden birimde görev yapıyorlar. Halen camilere verilmediler. Hayvan barınağında görev yaparken görüntülenen arkadaşları, gece vakti evlerinden alıyorlar. Belediyeye götürüyorlar. Belediye şirketlerinden birinde genel müdürlük yapan Bülent Şahin tarafından ‘yaşadıklarınızı inkar edeceksiniz’ diye mobbing uyguluyorlar. Kamera kaydına almak istiyorlar. İmamlar kabul etmiyor. Camilerin açıldığı hafta imamları hayvan barınağına veriyorlar. Orada arkadaşlara, daha önce gömülmüş olan köpekleri yeniden çıkarttırıp tekrar gömdürüyorlar” şeklinde konuştu.

28 Şubat zihniyeti

İmamlara yönelik yoğun bir baskının olduğunu belirten Karakaş, şöyle devam etti: “Ekmekleriyle gerçekler arasında tercihe zorluyorlar. Susmalarını sağlamak istiyorlar. Biz bu zihniyeti 28 Şubat’tan biliyorduk. Allah fırsat vermesin diye çok dua ettik ama yeniden hortladı. Belediye olarak, nüfusa, milli eğitime, tapuya hep bu tarz personel desteğinde bulunduk. Ortada hukuksuz bir durum asla yok. Belediye diğer kurumlardaki personele dokunmazken sadece imamların görev yerini değiştirdi.”