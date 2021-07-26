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Siyaset CHP'den ilk açıklama! Tunus'taki darbeye kılıf uydurdu
Siyaset

CHP'den ilk açıklama! Tunus'taki darbeye kılıf uydurdu

Tunus'taki olaylara karşı ilk saatlerde sessizliğini koruyan CHP, olayları darbe olarak nitelendirirken Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 'tek adam rejimi' söylemiyle darbeye kılıf uydurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 18:26:00 - 2021-07-26 18:27:31
CHP'den ilk açıklama! Tunus'taki darbeye kılıf uydurdu

 

Tunus'ta yapılan darbeye ilişkin saatlerdir sessizliğini koruyan CHP'den ilk açıklama geldi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tunus'taki olayları 'darbe' olarak nitelendirirken açıklamasının devamında 'tek adam rejimi' diyerek darbeye kılıf uydurdu.

Tunus'ta darbe

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alarak meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını açıkladı.

Türkiye'den tepki

Ülkenin seçilmiş başbakanına karşı yapılan darbeye birçok ülkeden tepki yağdı. Türkiye de darbeye sert bir şekilde tepki göstererek, demokrasinin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu.

CHP ilk saatlerde sessiz kaldı

AK Parti hükümeti Tunus’taki darbeye karşı ilk anda tepki gösterirken Ana Muhalefet Partisi CHP ilk anlarda sesiz kalmayı tercih ederken saatler sonra gelen açıklamada darbeye kılıf uydurdu.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında Tunus’taki olayın darbe olduğunu söylese de devamında tek adam rejimi diyerek darbeye kılıf uydurdu.

"Yapılan sivil bir darbedir"

Öztrak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu, milli iradenin tecelligâhı Parlamentoya karşı yapılan sivil bir darbedir. Askerlerin Parlamento Başkanını parlamentoya sokmaması kabul edilemez. Tek adam rejimlerinde, Cumhurbaşkanlarına seçilmiş de olsa parlamentoyu fesih yetkisi verilmesi, demokrasiyle bağdaşmaz.

'Tek adam rejimi' diyerek kılıf uydurdu

Öztrak açıklamasının devamında, "Tunus’ta yaşananlar tek adam rejimlerinin demokrasi için nasıl bir tehdit olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ülkelerin sıkıntıları, ancak milli iradenin en geniş temsil imkanı bulduğu parlamentolarda çözülür. Biz kardeş Tunus halkının bu sıkıntılı dönemi atlatacağına, demokrasinin kazanımlarını koruyacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandu.

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