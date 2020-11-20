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Aktüel CHP'den hayvan hakları ile ilgili düzenleme talebi
Aktüel

CHP'den hayvan hakları ile ilgili düzenleme talebi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: - "Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce TBMM'ye getirilmesini talep ediyoruz. TBMM Başkanı Sayın Şentop'a çağrımdır. AKP bu yasayı getirmiyor, bari siz elinizi taşın altına koyup devreye girin ve bu kanunu uzlaşı ile yürürlüğe geçirelim"

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:28:58 -
CHP'den hayvan hakları ile ilgili düzenleme talebi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, hayvan hakları ile ilgili düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, "TBMM Başkanı Sayın Şentop'a çağrımdır. AKP bu yasayı getirmiyor, bari siz elinizi taşın altına koyup devreye girin ve bu kanunu uzlaşı ile yürürlüğe geçirelim." ifadelerini kullandı.

Öztunç, yaptığı açıklamada, hayvan hakları konusunda kurulan komisyonun raporunun tüm siyasi partiler tarafından kabul edildiğini belirterek, bu konuda toplumsal bir uzlaşının sağlandığına da dikkati çekti.

Hayvanların işkence ve kötü muameleye uğradığını, "turizm" adı altında yaban hayatının yok edildiğini vurgulayan Öztunç, "Hangi torba yasaya elinizi atsanız ya maden ya enerji... Hayvan Hakları neden aciliyet listesinin üst sıralarında yerini alamıyor, hayvan hakları konusunda rant olmadığı için mi bu konu geçiştiriliyor? Bir düzenleme yapılması için illa işin içinde para mı olmalı? AKP paralı işler dışında kanun çıkartmak istemiyor mu?" diye sordu.

Yürürlükte olan 2004 tarihleri Hayvanları Koruma Kanunu’nun yetersiz olduğunun altını çizen Öztunç, şunları kaydetti:

"Hayvan dostlarımızın, onları korumanın yanı sıra, bizlerle paylaştıkları tabiat içerisinde, bizler gibi doğuştan sahip oldukları haklar da var. Bu hakları da onlara teslim etmemiz gerekiyor. Bunun için Hayvan Hakları Yasası’nın bir an önce TBMM’ye getirilmesini talep ediyoruz. Her gün başka bir haberle canımız yanıyor. Hayvanlar katlediliyor, işkence ve kötü muameleye uğruyor, cinsel saldırılara maruz kalıyor, turizm adı altında yaban hayatı yok ediliyor. Bu vebali daha fazla taşımayalım. TBMM Başkanı Sayın Şentop’a çağrımdır. AKP bu yasayı getirmiyor, bari siz elinizi taşın altına koyup devreye girin ve bu kanunu uzlaşı ile yürürlüğe geçirelim."



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