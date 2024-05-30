  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Daha henüz 7 yaşındaydı! Hastaneye güle oynaya giden kızın şüpheli ölümü! Savcılık soruşturma başlattı!

Hamas bitti onlar başladı! İsrail, onları da terörist olarak tanıyacak

Mavi Marmara saldırısının üzerinden 14 yıl geçti

Bu sene 4 kez patladı! 2.5 kilometrelik yarık! O ülkede yanardağ sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi!

Yılmaz Özdil Pandora’nın kutusunu açtı! CHP parti parasıyla gazeteci satın alıyor

Türkiye'nin dış ticaret açığı azaldı!

KAAN dünya devlerini geride bıraktı! İşte dünyanın en hızlı savaş uçakları

Almanya'da Togg depremi! Kimse neler olduğunu anlayamadı

Çözüm önerilerine takoz koyan İBB, 6 yılda bir barınak yapamadı! Ekrem, sokakları köpeklere bıraktı

Osmanlı’nın son sancağı hala yaşıyor! Afrika’da yaşayan esmer Türkler
Gündem CHP Hatay'da enkaz bıraktı! Başkan gözler önüne serdi
Gündem

CHP Hatay'da enkaz bıraktı! Başkan gözler önüne serdi

Yeniakit Publisher
2024-05-30 13:57:00 - 2024-05-30 14:02:34
CHP Hatay'da enkaz bıraktı! Başkan gözler önüne serdi

Hatay Ticaret ve Sanayi Odası ile diğer meslek odaları temsilcileriyle bir araya gelen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, CHP'den devralınan belediyedeki enkazı gözler önüne serdi. Öntürk, '4 defa söyledim ama iş yürümüyor. Personel sayımızda öyle dağınıklık var ki, sayıca çok personel var ama liyakat anlamında çok yetersiz.' dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay Ticaret ve Sanayi Odası ile diğer meslek odaları temsilcileriyle şehrin projelerini ve sorunlarını konuştu. CHP'den devralınan belediyedeki liyakatsizliği ve yerine getirilmeyen icraatları eleştiren Öntürk, "Sayıca personel çok ama icraata gelince yok" dedi.

CHP dönemindeki alınan personellere değinen Öntürk, "Ben çırpınıyorum şuan. 4 defa söyledim ama iş yürümüyor. Personel sayımızda öyle dağınıklık var ki, sayıca çok personel var ama liyakat anlamında çok yetersiz. Şimdi ne yaptım ben. Bizim GEDAŞ'ta Ahmet bey var genel müdür ona rica ettim. Onların eline dünya bir proje ekibi var. 'Yollarımızı, sahillerimizi siz hızlı bir şekilde çıkın' dedim. 'Acil olarak yerleri hızlı çıkın' dedim. Başka türlü buradan 3 ayda çıkmaz proje. Baktım yok çıkmıyor, verdik görev yapın arkadaşlar. Herkes burada makam istiyor. Genel müdürlük istiyor. Daire başkanlığı istiyor. O onu devreye sokuyor. Bu bunu devreye sokuyor. Kimse demiyor ki; "bayram geldi şu mezarlıkları ayağa kaldıralım" . Bunu diyen yok. Şuan bizim işi bilen bir ekiple yol yürümemiz lazım. Buradaki eksikliklerimizi Bakanlıkla tamamlıyorum. Bu güne kadar kötü imarlar yapılmış. Sağ olsun Cumhurbaşkanımızdan rica ettik. Sayın Cumhurbaşkanım böyle bir talimat verdi bakanlara: 'Hatay'ın ne işi varsa yapın. Kanun çerçevesinde yapın' dedi." diye sözlerini bitirdi.

Hatay’da DEAŞ operasyonu
Hatay’da DEAŞ operasyonu

Gündem

Hatay’da DEAŞ operasyonu


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakem, Hataysporlu oyuncuyu sakatladı
Hakem, Hataysporlu oyuncuyu sakatladı

Spor

Hakem, Hataysporlu oyuncuyu sakatladı

CHP Hatay'ı soydu soğana çevirdi! Belediyenin borcu dudak uçuklattı
CHP Hatay'ı soydu soğana çevirdi! Belediyenin borcu dudak uçuklattı

Gündem

CHP Hatay'ı soydu soğana çevirdi! Belediyenin borcu dudak uçuklattı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23