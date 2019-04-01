CHP'den flaş çağrı: İstifa edin CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Anadolu Ajansı'ndaki seçim süreci takibine ilişkin yaptığı açıklamada, "Sonuçların verilmemesi AA'nın veri akışı olmaması ile açıklıyor. Bize veri akışı var neden AA'ya veri akışı olmuyor. Derhal istifa etmeliler" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Sonuçların verilmemesi AA'nın veri akışı olmaması ile açıklıyor. Bize veri akışı var neden AA'ya veri akşı olmuyor" dedi. İşte Öztırak'ın açıklaması: Bir an önce açıklamadıkları illerin sonuçlarını açıklasınlar. Bu verilerin ellerinde olduğunu biliyoruz. Bunu yapmamakta ısrar ediyorlarsa, emirle talimatla haber ajansını hareket eder hale getiriyorlarsa, başında bulunanlar derhal istifa etmelidir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.