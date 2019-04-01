CHP'den flaş çağrı: İstifa edin
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Anadolu Ajansı'ndaki seçim süreci takibine ilişkin yaptığı açıklamada, "Sonuçların verilmemesi AA'nın veri akışı olmaması ile açıklıyor. Bize veri akışı var neden AA'ya veri akışı olmuyor. Derhal istifa etmeliler" dedi.01 Nisan 2019 Pazartesi 02:44
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Sonuçların verilmemesi AA'nın veri akışı olmaması ile açıklıyor. Bize veri akışı var neden AA'ya veri akşı olmuyor" dedi.
İşte Öztırak'ın açıklaması:
Bir an önce açıklamadıkları illerin sonuçlarını açıklasınlar. Bu verilerin ellerinde olduğunu biliyoruz. Bunu yapmamakta ısrar ediyorlarsa, emirle talimatla haber ajansını hareket eder hale getiriyorlarsa, başında bulunanlar derhal istifa etmelidir.
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