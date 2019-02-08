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CHP'den DSP'ye geçiş sürüyor! Bir sürpriz isim daha

Cumhuriyet Halk Partisi'nden DSP'ye geçiş furyası sürüyor. Avcılar'ın CHP'li Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin yerel seçimlerde DSP'den aday olmayı düşündüğü öğrenildi.

08 Şubat 2019 Cuma 16:51
CHP'den DSP'ye geçiş sürüyor! Bir sürpriz isim daha

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) çeşitli tartışmalarla gündeme gelen 31 Mart seçimleri için aday belirleme sürecinde, parti aday listesinde kendisine yer bulamayan Mustafa Sarıgül ve Celal Doğan gibi isimlerin ardından, Avcılar'ın CHP'li Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de DSP'den aday olmayı değerlendirdiği öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde 31 Mart yerel seçimlerine gidilen süreçte yaşanan aday belirleme tartışmaları, Demokratik Sol Parti'yi (DSP) yeniden gündeme getirdi.

CHP'nin 2014 İstanbul adayı Mustafa Sarıgül'ün yeniden aday olma talebine rağmen aday gösterilmemesi üzerine eski partisi DSP üzerinden adaylık açıklamasında bulunmasıyla başlayan DSP sürecini, Gaziantep'te CHP'nin aday çıkarmayarak İyi Parti adayını destekleme kararından dolayı eski belediye başkanı Celal Doğan'ın DSP adaylığı takip etti.

Ankara'da da, eski Çankaya Belediye Başkanı Ali Haydar Yılmaz'ın DSP ile görüşme halinde olduğu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi aday olacağı öne sürülüyor.

CHP içerisinde son olarak ise Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin ismi DSP ile anılmaya başlandı.

"Ecevit'in aklına gelmiş miydi acaba"

İstanbul'un yerel gazetelerinden Gazete Damga yazarlarından Mehmet Mert, gazetedeki köşe yazısında Handan Toprak'la konuştuğunu söyleyerek, Toprak'ın DSP'den adaylığı değerlendirdiğini açıkladı.

Mert'in yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Bülent Ecevit Demokratik Sol Parti'yi kurarken bunlar aklına gelmiş miydi bilinmez ama. Galiba; 31 Mart 2019 yerel seçimlerine damga vuracak siyasi parti DSP olacak gibi duruyor.

Bölgemizde de DSP adayları ön plana çıkacak gibi. Silivri'de Selami Değirmenci'nin DSP adaylığı kesinleşmeye yakınken, DSP'nin Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca gibi CHP'nin elinde bulunan kalelerinde de güçlü adaylar çıkaracağı konuşuluyor. İşte bomba haber. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak da kesin adaylığı düşündüğünü, öncelikle bağımsız aday olmak istediğini ama DSP seçeneğini de değerlendireceğini kaydetti."

'Ben koşuyordum"

Mert ayrıca, Toprak'ın kendisine "Partimin verdiği karara saygı duyuyorum ancak Avcılar halkı saygı duymuyor. Belediye başkanlığı demek şehri emin demek. Yani emin olmadığınız kişiye şehri emanet etmezsiniz. CHP'de aday belirlenirken, Sivaslılara, göçmenlere, kadınlara sahip çıkılmadı. Avcılar halkı kendi adayını kendi belirler. Ben de gerek bağımsız gerek DSP seçeneğini de düşünerek aday olmayı düşünüyorum. Avcılar dayatma adaya gelmez. Yürüyen atın önü kesilmez ben adeta koşuyordum bunlar önümü kesmeğe çalıştılar. Ben yine aday olacağım ve Avcılar'ı emin ellerde bırakacağım. Kimsenin kuşkusu olmasın" dediğini aktardı.

 

 

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 16:51
  1. Sivas
  2. İstanbul
  3. Gaziantep
  4. Ankara
  5. CHP
  6. Handan Toprak
  7. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak

YORUM YAZ

  • meyyidmeyyid10 dk önce
    ecevit başbakanken chp nin adını bilen pek kişi yoktu.unutulmuş partiydi.oy oranı çok düşüktü genel başkanı deniz baykal oran parkında koşar dururdu şimdi chp ünlü oldu dsp yi takan yok.şimdi tekrar chp arka plana atılıyor olabilir.bu üst akılın kim bilir ne planı var...

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