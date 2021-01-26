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Gündem CHP'den deprem! Belediye başkanı Muharrem İnce'nin partisine katıldı
Gündem

CHP'den deprem! Belediye başkanı Muharrem İnce'nin partisine katıldı

Antalya İbradı Belediye Başkanı olan Serkan Küçükkuru, Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 16:58:00 - 2021-01-26 17:17:15
CHP'den deprem! Belediye başkanı Muharrem İnce'nin partisine katıldı

Son iki seçimdir CHP'den Antalya İbradı Belediye Başkanı olan Serkan Küçükkuru yaptığı paylaşım ile partiden istifa ettiğini ve Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceğini açıkladı.

Küçükkuru daha önce parti yönetimine ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı eleştiriler ile de gündeme gelmişti. Küçükkuru ayrıca CHP'nin son yapılan kurultayında ise Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini ifade etmişti.

Muharrem İnce'nin, parti kuruluşunu hızlandırmak ve tüzüğü belirlemek için Nevşehir'de bir otelde kampa giren 80 kişilik ekip içerisinde yer aldığı öğrenilen Küçükkuru, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Antalya'ya onlarca defa gelen genel başkanımız AKP'den aldığımız, 34 sene sonra CHP bayrağını diktiğimiz İbradı'ya, istememize rağmen hiç uğramadı. Sonra kırsaldan neden oy alamıyoruz diye yakınıyoruz. Her hafta bir gaf yapmakta etkin muhalefet yapmak yerine AKP Genel Başkanı'nın gündem değiştirmek için ortaya attığı laflara cevap vermeyi tercih edip kendi iktidar programını halka anlatmak yerine kısır bir döngüde siyaset yapmaktadır. Ben de bu durumdan rahatsız olduğum için partimden istifa ediyorum. Daha etkin siyaset yapacağına inandığım Muharrem İnce'nin başlattığı hareketle kuracağımız partide mücadele edeceğim."

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