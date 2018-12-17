CHP'den Deniz Baykal açıklaması!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında hazırlanan fezlekeyle ilgili konuştu.

"Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında hazırlanan fezlekenin" ile ilgili konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Fezleke sanıyorum kendisinin yönetim kurulu başkanlığı yaptığı bir televizyonla ilgili bir ticari meseledir. Nedir bunun bu kadar acelesi de Meclise göndermişler, anlamakta güçlük çekiyorum." dedi.