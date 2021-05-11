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Siyaset CHP'den çok net Gül çıkışı! Aday olacak mı?
Siyaset

CHP'den çok net Gül çıkışı! Aday olacak mı?

AK Parti üyesiyken Abdullah Gül'ün adaylığı için çalıştığını açıklayan Ali Babacan'a tepkiler sürerken CHP kaynakları, Gül'ün adaylığının imkansız olduğunu ifade ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 10:43:00 -
CHP'den çok net Gül çıkışı! Aday olacak mı?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 2018'de AK Parti üyeliği devam ederken aynı yıl 'Erdoğan'ı devirmek için' muhalefetle gizli toplantı yaptığını itiraf etti.

CHP mesafeli

İtiraf gündeme bomba gibi düşerken, CHP kaynakları Gül'ün adaylığının o dönem parti içinde tartışıldığını doğrularken, bunun yaşama geçmemiş bir proje olduğu için artık tartışılmasının doğru olmadığını belirtiyor.

Gül'ün adaylığı çok zor, hatta imkansız

Babacan'ın açıklamalarının Gül'ün adaylığını yeniden gündeme getirme amaçlı olmadığını düşündüklerini belirten CHP kaynakları, Gül'ün yeniden aday olmasının ise çok zor hatta, imkansız olduğunu ifade ediyor.

Bir sonraki seçim için Kılıçdaroğlu'nun adaylığa daha sıcak olduğunu belirten CHP kaynakları, "Genel başkan üzerinde uzlaşı olursa aday olabileceğini söylüyor, Meral Akşener de benzer yaklaşım içinde. O nedenle Gül'ün yeniden adaylığı çok zor hatta imkansız. Dışardan adaylık gündeme gelirse tartışılabilir, ama zaman başka adaylar da çıkabilir, şartlar getirir bilemeyiz" yorumu yapılıyor.

Artık o tartışma bitti

Gül'ün adaylığına yönelik geçmişte parti içindeki tepkilere dikkat çeken bazı CHP'li siyasetçiler ise "Artık o tartışma bitti. Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz" görüşünü dile getiriyorlar.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise MYK toplantısı sonrasında gazetecilerin Babacan'ın açıklamaları ve Gül'ün yeniden adaylığının gündeme gelip gelmeyeceği konusunda ise "DEVA Partisi'nin Genel başkanının görüşleri hakkında bir şey söylememiz doğru olmaz. Elbette seçime yönelik ittifaklar oluşurken, seçime giderken, tüm bu konular oturulur görüşülür" yanıtını vermekle yetindi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Babacan'ın ifadeleri hakkında yorum yapmamayı tercih etti.

(BBC Türkçe)

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