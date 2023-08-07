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Gündem CHP'den çok konuşulacak tweet! Beceriksizlik her yere hakim olmuş
Gündem

CHP'den çok konuşulacak tweet! Beceriksizlik her yere hakim olmuş

Yeniakit Publisher
2023-08-07 21:51:00 -
CHP'den çok konuşulacak tweet! Beceriksizlik her yere hakim olmuş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan yanlış tweet partinin ne halde olduğunu gözler önüne seriyor.

CHP'de yaşanan 'değişim' tartışmaları ile devam eden savruluş devam ediyor.

Partinin resmi Twitter hesabından paylaşılan yanlış tvweet gündem oldu. Tweette CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması paylaşılırken "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Etimesgut önceki dönem İlçe Başkanımız Faruk Özdemir'in cenaze törenine katıldı" notu düşüldü.

Tweet daha sonra silindi.

Kaynak: Odatv.com
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Yorumlar

100

100 senedir bir cıvata icat edemeyen CHP'li proflardan ve chpkakalı politikacılardan ne beklersiniz.

Mustafa

Herkes cukka peşinde bir yerlere çökme peşinde kongreleri izliyoruz farkında olmadan ne badireler atlatmışız ne çeşmeler yiyoruz
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