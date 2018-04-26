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CHP'den büyük vurgun! Aday ücretleri belli oldu

24 Haziran'da yapılacak erken genel seçim öncesi milletvekilliği adaylığı süreci de başladı.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:39
CHP'den büyük vurgun! Aday ücretleri belli oldu

Seçim tarihi yaklaşırken partilerin de milletvekilliği aday adaylığı ücretleri belli oldu. İşte hangi parti milletvekilliği için ne kadar ücret istiyor?.

PARTİLERİN MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI ÜCRETLERİ

MHP'den milletvekili adayı olmak isteyen kişilerin ödeyecekleri ücret 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Başvurular ise 3 Mayıs'ta sona erecek.

AK Parti'de 29 Nisan'da sona erecek milletvekilliği adaylığı başvurusunda kişilerin ödeyecekleri ücretler, erkek adaylar 6 bin lira, kadın adaylar 3 bin lira, engelli adaylar içinse bin lira olarak belirlendi.

CHP'DEN VURGUN GİBİ ÜCRET

CHP'de başvuru ücreti 10 bin lira olarak belirlenirken, bin lira da dosya masrafları için alınacak.

Saadet Partisi'nde, 24-30 Nisan arasında yapılacak olan başvurularda ücret olarak; erkek aday adaylar için 3 bin lira, kadın ve 25 yaş altı aday adayları için bin 500 lira olarak belirlendi.

 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:39
  1. CHP
  2. Saadet Partisi
  3. AK Parti
  4. MHP

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