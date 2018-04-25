CHP'den bir Gül çıkışı daha: Kendisi adayımız değildir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Twitter'dan yaptığı açıklamada günlerdir süren "Abdullah Gül'ün CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak" iddialarına yanıt verdi.

Ağbaba paylaşımında, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin gündeminde Abdullah Gül gibi bir tartışma yoktur, kendisi adayımız da değildir. CHP’ye yönelik günlerdir algı operasyonu sürdürenlere duyurulur" dedi.