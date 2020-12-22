  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP'den belediye meclisi üyelerine "Belediyelerde Denetim Eğitimi"
Aktüel

CHP'den belediye meclisi üyelerine "Belediyelerde Denetim Eğitimi"

Eğitimde belediyenin gelirleri, giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemleriyle ilgili bilgiler aktarılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:20:05 -
CHP'den belediye meclisi üyelerine "Belediyelerde Denetim Eğitimi"

ANKARA (AA) - "Belediye Meclis Üyeleri İçin Yerel Yönetim Eğitimi" kapsamında CHP'li belediye meclisi üyelerine "Belediyelerde Denetim Eğitimi" veriliyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Parti Okulu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı iş birliğinde hazırlanan "Belediye Meclis Üyeleri İçin Yerel Yönetim Eğitimi" kapsamında Belediyelerde Denetim konulu eğitimler verilmeye başlandı.

Geçen yıl yeni seçilen CHP'li tüm belediye meclisi üyelerine yüz yüze eğitim verilerek önemli konularda teorik bilgiler ve deneyim aktarılıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüz yüze yapılan eğitimlere ara veren CHP Parti Okulu, sürekli eğitim uygulamaları kapsamında çevrim içi toplantılar düzenliyor.

İlki 19 Aralık'ta gerçekleşen eğitim programının açılışına, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı'nın katıldı.

Açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"30 kişilik gruplar halinde yapılan eğitimlere, belediyelerde görev yapan CHP'li belediye meclisi üyeleri katılıyor. Standardize edilen eğitimleri, daha önce belediye meclislerinde görev yapmış CHP Parti Okulu eğitmenleri veriyor.

Belediyenin gelirleri, giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemleriyle ilgili bilgilerin aktarıldığı eğitimlerde, belediye meclisi üyelerinin çalışma stratejileri belirleniyor. Parti Okulunun oluşturduğu Belediyelerde Denetim Eğitimi takvimine göre bu hafta sonuna kadar 40 ilin belediye meclisi üyelerinin eğitimi tamamlanmış olacak. 2021 yılının ocak ayı sonuna kadar 81 ilde görev alan belediye meclis üyelerinin tamamına eğitim verilmesi planlanıyor."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdel Bari Atwan: Pakistan ile o ülke arasında ittifak çöktü
Dünya

Abdel Bari Atwan: Pakistan ile o ülke arasında ittifak çöktü

Filistinli ünlü gazeteci Abdel Bari Atwan, Pakistan ile Suudi Arabistan arasındaki ittifakın tamamen çöktüğünü yazdı.
S-400’e benziyor! Türkiye’yi heyecanlandıran tarih: Anında imha edecek
Gündem

S-400’e benziyor! Türkiye’yi heyecanlandıran tarih: Anında imha edecek

Türkiye’nin yerli/milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER ile ilgili dikkat çeken bir analize imza atıldı.
Özkan Sümer kimdir? Özkan Sümer hayatı
Biyografi

Özkan Sümer kimdir? Özkan Sümer hayatı

Özkan Sümer neden vefat etti? Trabzonspor'un eski başkanı Özkan Sümer yaşamını yitirdi. Bordo-mavili kulüpte futbolculuk, teknik direktörlük..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay