CHP'den 3 yıl sonra 15 Temmuz dönüşü! 'Tiyatro' söylemi değişti

15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesi Meclis Genel Kurulu'nda olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, açıklamalarda bulundu.

"Meclis'e, ülkeyi yönetenlere bir darbe..."

Özgür Özel, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili olarak, "Önlenebilirdi, sonuçlarından yararlanıldı. Ama bu, darbeyi darbe olmaktan çıkarmaz. Bu kanlı bir darbeydi, bazı yerlerde, bazı sözler duyuyoruz, 'tiyatroydu...', tiyatro miyatro değil bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi, rejime, Meclis'e, ülkeyi yönetenlere, demokrasiye kastediyordu ve bu ülkenin rejimini değiştirmeye çalışan bir darbe girişimiydi." diye konuştu.

"Darbe değil diyenlere karşı çıkıyoruz"

Ülkeyi yönetenlerin bu darbeyi öngördüklerini ancak gerekli önlemleri almadığını, darbe başlamadan darbeyi engelleyecek hamleleri atmadığını, darbe girişiminden sonra, bunu Allah'ın bir lütfu olarak görüp, OHAL ilan edildiğini savunan Özel, "Bu darbe değildi başka şeydi." diyenlere de kesinlikle karşı çıktıklarını dile getirdi.

Özel'in bu çıkışı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 248 şehit verdiğimiz kanlı darbe girişimiyle ilgili kullandığı "Saat 21.00'da darbe mi olur" sözlerini akıllara getirdi.

15 Temmuz'a 'tiyatro' iması

Fetullahçı teröristlerin darbe girişimiyle ilgili konuşan CHP Lideri, 15 Temmuz'un kontrollü bir darbe girişimi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "AK Parti'de 120-180 arasında ByLock'çu var. 15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir. Saat 21.00'da darbe mi olurdu, biliyorlardı." iddiasında bulundu.