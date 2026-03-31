CHP’den 2 ihraç birden! Yanlış anlamayın metresle otelde basılan Özkan Yalım değil

CHP Malatya’da cadı kazanı kaynamaya devam ediyor! Daha önce ihraç edilen Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’e destek veren 6 meclis üyesi hakkında disiplin kılıcı çekildi. İl Disiplin Kurulu, 2 üyeyi kesin olarak ihraç ederken, diğerlerine ‘sürgün ve uyarı’ cezaları yağdırdı. Parti içi kavgaların ve sadakatsizliğin adresi olan CHP’de, Malatya teşkilatı tam bir dağılma sürecine girdi!

CHP Malatya İl Disiplin Kurulu, Yazıhan ilçesinde patlak veren ‘diklenme’ krizine neşter vurdu. Partiden kovulan Belediye Başkanı’nın arkasında duran meclis üyeleri Abdullah Günhan ve Erdal Delikaya, oy birliğiyle kapı dışarı edildi. Mehmet Gürbüz ve Mehmet Ağoğlan’a ‘geçici çıkarma’ cezası verilirken; Hüseyin Demirel ve Mehmet Ali Barut ise ‘uyarı’ ile şimdilik koltuklarında bırakıldı. Kendi içinde birliği sağlayamayan CHP zihniyeti, disiplin cezalarıyla ayakta kalmaya çalışırken halkın sorunlarını bir kenara itip koltuk ve hiyerarşi kavgasına tutuştuğunu bir kez daha kanıtladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Malatya’nın Yazıhan ilçesinde ihraç edilen Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’e destek veren 6 belediye meclis üyesi hakkında disiplin süreci tamamlandı.

CHP, Malatya’nın Yazıhan ilçesinde ihraç edilen Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’e destek veren 6 belediye meclis üyesi hakkında disiplin süreci tamamlandı. CHP İl Disiplin Kurulu, 2 meclis üyesinin kesin ihracına karar verirken 4 üyeye farklı disiplin cezaları uyguladı.

CHP Malatya İl Disiplin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Yazıhan Belediye Meclis Üyeleri Abdullah Günhan ve Erdal Delikaya hakkında oy birliği ile kesin ihraç kararı verildi. Kurul ayrıca, partiden ayrılmak istemediklerini belirten meclis üyeleri Mehmet Gürbüz ve Mehmet Ağoğlan hakkında 1 yıl süreyle partiden geçici çıkarma cezası uygulanmasına hükmetti.

Öte yandan, parti ile bağlarını sürdürmek istediklerini ifade eden Hüseyin Demirel ve Mehmet Ali Barut hakkında ise uyarı cezası verildi. Söz konusu 6 belediye meclis üyesinin, daha önce partiden ihraç edilen Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’e destek açıklaması yapmıştı.

