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Gündem CHP’deki yağma Şişli’ye uzandı
Gündem

CHP’deki yağma Şişli’ye uzandı

CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde kişiye özel ihalelerle gerçekleştirilen sülale boyu yağma Şişli’ye uzandı. Kurduğu 100 TL sermayeli 47 günlük şirketine Beşiktaş Belediyesi’nden yaklaşık 5 milyonluk ihale paslanan Ezgi Bolayır’ın, CHP’li Şişli Belediyesi’nde sözleşmeli öğretmen olarak çalıştığı belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 09:57:00 -
CHP’deki yağma Şişli’ye uzandı

Akit, hizmetten çok skandallarla gündeme gelen CHP’li belediyelerde yaşanan yandaş semirtme rezaletlerinin detaylarını deşifreye devam ediyor. Beşiktaş Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2020’de gerçekleştirdiği iki adet “Yemek Hizmet Alımı” ihalesini adrese teslim şekilde alan Ezgi Bolayır’ın, CHP’li Şişli Belediyesinde çalıştığı ortaya çıktı.

Şişli’den maaş, Beşiktaş’tan ihale

Akit’in dün sürmanşetten deşifre ettiği “100 liralık şirkete 5 milyonluk ihale” skandalıyla ilgili yankılar sürerken, yeni detaylar ortaya çıktı. Beşiktaş Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce 2020’de gerçekleştirilen iki adet kumanya alımı ihalesini adrese teslim şekilde alan Bolayır’ın, bir CHP’li belediyeden daha nemalandığı belirlendi. Kendi ismini verdiği 100 TL sermayeli Ezgi Bolayır şirketiyle Beşiktaş Belediyesi’nden toplamda 4 milyon 970 bin 496 TL’lik iki adet ihale alan Bolayır’ın, CHP’li Şişli Belediyesi’nde çalıştığı öğrenildi. Bolayır’ın aynı anda iki CHP’li belediyeden nemalanması CHP’de yaşanan kıyağı gözler önüne serdi.

Şişli’de öğretmen, Beşiktaş’ta patron

CHP’li Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in köylüsü Ezgi Bolayır’ın, CHP Şişli Belediyesinde öğretmenlik yaptığı belirlendi. Kendi adına kurduğu şirketlerle CHP’li belediyelerden ihale alan Bolayır’ın, Şişli Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğünde sözleşmeli öğretmen olarak çalıştığı öğrenildi.

Konuyla ilgili ulaştığımız Bolayır, Şişli Belediyesi’nde çalıştığını teyit ederken, kurduğu şirketin CHP’li belediyelerden ihale almasında sakınca görmediğini ifade etti. Akit, dün sürmanşetten verdiği haberinde, Bolayır’ın şirketinin, 17 Mart 2020 ve 8 Mayıs 2020 Beşiktaş Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce  gerçekleştirilen iki adet “Yemek Hizmet Alımı” ihalesini aldığını belgeleriyle ortaya koymuştu.

Güney’e yaklaşan kazanıyor

Öte yandan; gazetemiz daha önce de ismi Beltaş ve Halk Marketlerdeki naylon fatura yolsuzluğu ile anılan eski CHP Beyoğlu İlçe Başkanı İnan Güney’in İBB ve Beşiktaş Meclis Üyesi seçilmesinin ardından yerine gelen Şahin Dil ile Güney’in eniştesi İsmail Akkaya’ya ait şirketlerin de Beşiktaş Belediyesi’nden milyonluk ihaleler aldıklarını ortaya çıkarmıştı.
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

ulan 10 bin dolar alan sozde siyasetci haramzadenin lafi mi olur...chp li belediyelerdeki SOZDE SIYASETCILERIN MILYONLARI YANINDA,

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