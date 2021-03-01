CHP'deki sır istifanın gizemi çözüldü

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın telefonlarını kapadığı ortaya çıktı. Haber Türk'te canlı yayında istifa ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin istifanın özel nedenlerle olduğunu ve bu konuda bir kaç içinde bir netlik ortaya çıkacağını söyledi.

Bombayı Yalçın Bayer açıkladı

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Denizli milletvekili Teoman Sancar CHP’den istifa ettiğini duyurdu. İşin başka bir tarafı varmış! Bizi arayan CHP’liler yeni bir skandalla karşı karşıya olduğunu söylediler. ‘Ayıp’ diye nitelenen bu skandalın altından nasıl kalkacak CHP. İnce ve Yarkadaş haklı mı çıkıyorlar ne!" dedi.