CHP’deki rezaletin yeni bölümü! ‘Balya balya’ paranın dolar versiyonu geldi

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CHP'deki tomar tomar para skandalları Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

TBMM'deki CHP'li vekilin odasında poşet dolusu dolar

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir CHP milletvekilinin odasında poşet içinde 250 bin dolar bulunmuştu. Bu rezaletin üzerinden çok zaman geçmeden CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki görüntüler Türkiye'yi salladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ekibiyle birlikte balya balya para saydıkları anlar yer aldı.

CHP’deki rezaletin yeni bölümü!

CHP İstanbul il binasındaki balya balya para görüntülerinin ardından rezaletin yeni bölümü ortaya çıktı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medyada hızla yayılan yeni görüntülerde balya balya dolarların bir çanta içerisinden çıkarıldığı görülüyor.

Bakan Tunç'tan CHP'lilerin para skandalına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'deki para sayma soruşturmasına ilişkin açıklamada bulundu. Tunç, "Savcılık soruşturma başlattı. Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Bağış denildi. Bağış ise bunların da kuralları vardır. Bağışın miktarı bellidir. Başka bir kaynaktan mı geliyor? Savcılık bu paranın kaynağını soracaktır." dedi.