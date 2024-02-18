CHP'deki kriz toplantıya yansıdı! Özgür Özel boş koltuklara konuştu

CHP'nin Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Özgür Özel, istifa edenleri '3-5 memnuniyetsiz arkadaş' olarak değerlendirdi. 3-5 kişinin partiyi tartıştırdığını ifade eden Özel'in konuşması sırasında salondaki yüzlerce koltuğun boş kalması ise dikkat çekti.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi Aday Tanıtım Toplantısına katıldı. Salonda yer alan partilileri selamladıktan sonra bir konuşma yapan Özel, CHP'deki yerel seçimlerde aday belirleme sürecinde yaşanan krize değindi.

CHP'deki krizi '3-5 kişi' diye tanımladı

Yerel seçimler için bazı isimlerin aday olarak gösterilemediğine değinen Özel, "Son günlerde bazı televizyonlarda, gazetelerin manşetinde, ilk sayfasında 3, 5 ve 10 memnuniyetsiz arkadaşımızın partiden ayrıldığını ya da başka taraflardan aday olmak istediklerini ve eleştirel açıklamalarını görüyoruz. Hiç kötü bir söz söylemeyeceğim. 3-5 kişi partiyi tartıştırıyor" dedi.

CHP'de adaylığı krize dönüşen Hatay'ın mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ismi toplantıda aday olarak anons edilmediği görüldü.

Boş koltuklar dikkat çekti

Özel'in konuşması sırasında ise salondaki yüzlerce koltuğun boş kalması dikkat çekti.

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