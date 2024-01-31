CHP'deki kriz çok su kaldırır! Yılmaz Özdil Özgür Özel'e verdi veriştirdi

31 Mart yerel seçimler yaklaşırken partilerin çoğu da adaylarını açıkladı. Ancak CHP'nin adayları parti içinde krize neden oldu. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına Tunç Soyer yerine Cemil Tugay'ın aday gösterilmesi Özgür Özel'e olan tepkileri artırdı.

Tepki verenlerden biri de Kemalistleri yazdığı kitap üzerinden tokatlayan Yılmaz Özdil oldu.

"CHP tarihinin en zayıf genel başkanı Özgür Özel’dir"

Özgür Özel'i 'İzmir'i biçmekle' suçlayan Özdil, açıklamalarına şöyle devam etti:

"CHP tarihinin en zayıf genel başkanı Özgür Özel’dir. 2 kere seçime girdi kaybetti. Kendi mahallesinde delege bile seçilemedi. Manisa’yı bile kazanamayan Özgür Özel, İzmir’in belediyelerini belirledi. Yazık bu İzmir’e. İstanbul’da İmamoğlu’na karizması yetmedi. Mansur Yavaş’a sözünü geçiremedi. Gitti Büyükerşen’i yedi şimdi de İzmir’i biçti."