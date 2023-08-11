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Gündem CHP’deki gizli toplantı deşifre oldu! Toplantıya kimler katıldı
Gündem

CHP’deki gizli toplantı deşifre oldu! Toplantıya kimler katıldı

Yeniakit Publisher
2023-08-11 09:42:00 -
CHP’deki gizli toplantı deşifre oldu! Toplantıya kimler katıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı; İmamoğlu karşıtlarının yer aldığı dikkat çeken bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Parti içerisinde gizli yapılan toplantının detaylarına Odatv ulaştı.

İlk önce geçen Pazartesi akşamı son olarak da bu akşam Canan Kaftancıoğlu başkanlığında yapılan toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Odatv’nin ifşa ettiği Sezgin Baran Korkmaz gazetecileriyle içli dışlı olan Çetin Çapan, Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Ali Yüksel, Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül ile İmamoğlu’na muhalif olmasıyla bilinen İBB Büyükşehir Meclis Üyesi Haydar Kahraman katıldı.

Toplantıya katılan Eren Erdem, Çetin Çapan ve Emir Sarıgül basına yakalanmamak adına kapalı otoparktan Kaftancıoğlu’nun katına çıktı.

 

Öte yandan Kaftancıoğlu soyadı ile Sarıgüllerin bir araya gelmesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda tebessümle karşılandı.

 
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Esenyurt’ta yaptıklarıyla adını duyuran Çapan ailesi, “Kutu Kola, Erdoğan karşısında yüzde 48 alıyor” diyerek Kemal Kılıçdaroğlu’nu zor durumda bırakan ve tartışmaların odağındaki Eren Erdem gibi isimlerin İstanbul ilçe kongrelerine müdahale amaçlı toplantısı parti emekçilerinde rahatsızlık yarattı.

 

Haftasonu yapılacak 12 ilçe kongresinde aktif olmaya çalışan Genel Merkez ekibi, Çatalca’dan Bahçelievler’e, Avcılar’dan Güngören’e kadar pek çok ilçe kongresinde “değişimciler” kazanmasın diye toplantı gerçekleştirdi.

Emir Sarıgül’ün ise Eyüp Sultan ilçesi kongresi için özel olarak yoğunlaşması bu ilçeye belediye başkan adayı olmak isteğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Mustafa Sarıgül’ün adı İBB Başkan adaylığı için konuşulurken, oğlu Emir Sarıgül’ün Eyüp Sultan, eski eşi Aylin Kotil’in de Şişli’den aday olması Genel Merkezin planı olduğu iddia ediliyor. Aylin Kotil’in Şişli başkan adaylığı için “PR” ve kamuoyu araştırma şirketlerinden kurulu profesyonel bir ekiple çalışmaya başladığı da belirtiliyor.

Son günlerde tartışma konusu olan CHP içerisindeki “Değişim” yanlılarıyla Kılıçdaroğlu taraftarları arasında bu toplantının ardından ne gibi gelişmeler yaşanacağı ise merak konusu oldu.

 

Kaynak: Odatv.com

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Yorumlar

güzel ittifak

YA ALLAH AŞKINA GİZLİ TOPLANTI, AÇIK TOPLANTI YAPIYORLAR. MEMLEKET YARARINA ZERRE FAYDALARI VARMI ACEP. BİRİLERİ TOPLANIYOR, BİRİLERİ BİŞEY SIZDIRIYOR. ÖBÜRLERİ TOPLANIYOR. BİRİLERİ BİŞEY ATIYOR ORTAYA. BÖYLE BİR CURCUNADIR AKIP GİDİYOR. HİÇMİ HİÇ MEMLEKET YARARINA İŞ YOKTUR. ALLAH RAZI OLSUN DEVLETİMİZDE GÜNDEMDEKİ DERTLERE,MESELELERE NASIL ÇARE OLALIM DİYE, ÇABALIYOR, EFOR SARFEDİYOR, FIRSAT KOLLUYOR BULDUĞU HER FIRSATTA İMKANLAR , ÇARE VE ÇÖZÜMLER ÜRETİYOR. ALLAH RAZI OLSUN NEYSEKİ BAŞIMIZDA BÖYLE BİR DEVLET, BÖYLE BİR REİS VAR.
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