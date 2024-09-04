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Medya CHP'deki gizli ittifaklar ortalığa saçıldı! İntikam yemeği soğuk yeniyor
Medya

CHP'deki gizli ittifaklar ortalığa saçıldı! İntikam yemeği soğuk yeniyor

Yeniakit Publisher
2024-09-04 11:00:00 - 2024-09-04 09:32:01
CHP'deki gizli ittifaklar ortalığa saçıldı! İntikam yemeği soğuk yeniyor

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, CHP'deki yemekli buluşmaların partideki iç çekişmeleri yansıttığını ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İntikam yemeği soğuk yenir" sözünü yeni motto olarak benimsediğini söyleyen Korkmaz, bu buluşmalarda, CHP'nin liderlik yarışında çeşitli ittifakların oluştuğunu belirtti. Korkmaz, bu durumun partideki rekabetin ve gerilimlerin devam ettiğine işaret ettiğini vurguladı. İşte Tamer Korkmaz'ın yazısının ilgili bölümü:

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, CHP'deki yemekli buluşmaların partideki iç çekişmeleri yansıttığını ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İntikam yemeği soğuk yenir" sözünü yeni motto olarak benimsediğini söyleyen Korkmaz, bu buluşmalarda, CHP'nin liderlik yarışında çeşitli ittifakların oluştuğunu belirtti. Korkmaz, bu durumun partideki rekabetin ve gerilimlerin devam ettiğine işaret ettiğini vurguladı. İşte Tamer Korkmaz'ın yazısının ilgili bölümü:

"Hususi Bey, Mansur Yavaş’la birlikte Bay Kemal’i ziyaret etti; akşam yemeğinde bir araya geldiler.

Eski Genel Başkan’ın tüzük değişikliğiyle ilgili önerilerini dinlemişler, falan…

-Geçiniz!

***

Buluşmadaki fotoğraf, bize ne söylüyor?

-Hususi Bey’in trafik memurluğunda…

Kemal Bey, Ekrem’e karşı Mansur Yavaş’ın yanında!

***

Belli aralıklarla bu yemekli buluşmayı tekrarlamaya karar vermişler…

-Yavaş, yavaş!

***

Şu özdeyiş, Kemal Bey’in geçen kasımdan itibaren “motto”sudur:

-İntikam yemeği soğuk yenir!” "

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