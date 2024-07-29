CHP’deki conilerden Amerikan ağzı

Buğra Kardan İstanbul

Daha adil dünya mümkün şiarıyla mazlumun yanında, zalimin karşısında yer alan Türkiye’nin aktif dış politikası emperyalistleri ve uşaklarını deliye döndürüyor. Mavi Vatan anlayışından da taviz vermeyen ülkeyi hedef alan açıklamalara yenisi eklendi. CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Mavi Vatan için “masal” nitelemesinde bulunacak kadar ileri gitti. Özgür Özel’in yanı başında bulunan, bir dönem Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği görevini de yürüten Tan’ın bu nitelemesi “Mavi Vatan mücadelesi için “yayılmacılık” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu Ünal Çeviköz’ü akıllara getirdi. Geçmişte S400 alımının ABD’yle gerilimi arttıracağı ve ekonomiyi vuracağı iddiasında bulunan, Biden’ın sözde Ermeni soykırımını onaylamasında Türkiye’nin dış politikasının payı olduğunu savunan Tan’ın Mavi Vatan’la ilgili skandal nitelemesi infial uyandırdı.

Emperyalist dili kullanmayın

Toplumun kahir ekseriyeti, Özel ve ekibini emperyalist ağzıyla konuşmamaya; dış politikada milli duruş ortaya koymaya çağırdı. Tecrübeli komutanlar da Tan’ın, Özel’in Mavi Vatan fikrini açığa çıkardığını aktardılar. CHP’nin pusulasını şaşırdığını belirttiler. CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kalma alışkanlığın bırakılamadığından, Türkiye’nin bağımsız dış politikasını kötüleme ve küçümseme âdetinin terk edilemediğinden yakındılar. CHP yönetimine “Batı’nın dilini terk edin, küresel çetenin aparatı olmayın, ülkenizin hakkını hukukunu koruyup kollayın” dediler.

Büyük yanlış içindeler

akit’e konuşan emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, şunları söyledi: “Mavi Vatan milli projedir. Bu proje 85 milyonundur. ‘Masal’ diyen yanlış içindedir. Verdiğimiz mücadeleyi önemsiz kılmaya kalkışan hata eder. Çok üzücü. CHP, Kılıçdaroğlu döneminde yönetime giren çete üyelerinden kurtulmadıkça iflah olmaz. Atatürk’ün bıraktığı CHP ile şu ankinin alâkası yok. Dış güçlerin güdümünde. Bunu biz değil, CHP’li duayen siyasiler ifade ediyor. Yönünü şaşırdığı belli. Kılıçdaroğlu ve Özel döneminde rotadan çıkıldığını dile getirenlerin dışa itildiği de muhakkak. Ne hazindir ki Atatürk’ten geçinen tiplerle dolu. Bu aralar dış siyasetimizi hedef alan açıklamalara şahit oluyoruz. Esef duymamak elde değil. Yani Yunanistan’ın parlamentosunda mı, Türkiye’nin parlamentosunda mı konuşuluyor anlamak mümkün değil. Bu konuşmaları yapan Türk mü, değil mi? sorularını sormamak elde değil. Mavi Vatan’ı hedef alanlar bu ülkeye aitler mi, değiller mi şüphe içindeyiz.

Rum, Ermeni, Yunan gibi...

“Sanki bu lafları bir Rum, Ermeni, Yunan Türk kimliğiyle ediyor. Bu lafları etmek vatana ihanet değil de nedir? Mavi Vatan önemlidir. Malumunuz, Adalar denizi oldu bittiyle elimizden alındı. Burada Yunanistan hakim. Çeviköz, Tan gibilerden ötürü Yunanistan hakim ama hak yerini bulacak. Türkiye haklarını aramaya devam edecek. Mavi Vatan’da mücadeleye devam edecek. Batı’nın yönlendirdiği Yunanistan’ın bu mücadeleye karşı çıkıyor ama nafile. Dönem dönem haddini aşan Atina, gereken cevabı alıyor. Yine Doğu Akdeniz’de dev enerji yatağı var. Orada da haklarımıza halel getirilmek için emperyalistlerce kirli oyun oynanıyor. O oyunu da bozmak için gerekenleri yapıyoruz. Onun için Mavi Vatan anlayışından taviz vermiyoruz. Mavi Vatan milli projedir. Bu projeyi önlemek için Batılılar her yolu deniyorlar. Başarılı olamayınca da piyonlarını, iç odakları devreye sokuyorlar.”

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Müstemleke anlayışı

Emekli Albay Ersan Ergür de, konuya ilişkin şu görüşleri paylaştı: “Namık Tan’ın Mavi Vatan için ‘masal’ demesi müstemleke anlayışının tezahürüdür. Mavi Vatan’ı masal olarak gören zat, ne yerlidir ne de millidir. Türkiye, Mavi Vatan’da haklarını arayacaktır. Mavi Vatan’dan gelecek tehditleri savuşturacaktır. Sulardan tehdidin gelme ihtimali güçlü iken Mavi Vatan’ı hedef alanlar emperyalistlere uşaklık yapmaktadır. Yunan’ın hamleleri ortadadır. CHP’nin yolu yol değildir. Müstemlekeci CHP, ülkemizin ve halkımızın değil de Batı’nın temsilciliğini yapmaktadır. Osmanlı Devleti ele alındığında Barbaros Hayreddin Paşa’nın ‘Denizlere hakim olan cihana hakim olur’ felsefesiyle ilerlediği müşahede edilmektedir. Dünyaya bakıldığında da ticaretin üçte birinin denizlerde döndüğü de görülmektedir. Yani suları kontrol eden ülkeler hem siyasete hem de ekonomiye yön verir. Bu nedenle Mavi Vatan’dan taviz verilemez. Taviz verildiği takdirde dünya ekonomisinde, siyasetinde kuvvetli olunamaz. Namık Tan, diplomat görevi görmüş biridir. Hâl böyleyken Tan’ın Kıbrıs’ta İngiltere’nin ve ABD’nin üssü varken Mavi Vatan’ın masal olduğunu kaydetmesi ihanettir.”