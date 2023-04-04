CHP’de yeni skandal! 'HDP’ye kurban olun'

Odunpazarı Belediye Meclisi’nin Nisan Ayı oturumunda sert tartışmalar yaşandı. CHP tarafının Milleti İttifakı’nın seçim mutabakatını okumasıyla birlikte ortam gerildi. CHP’li bir meclis üyesi, toplantıyı terk eden AK Parti üyelerine, “Kurban olun HDP’ye siz” diyerek tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, "Cumhur İttifakı meclis üyelerimize yönelik yapılan çirkin tutumu şiddetle kınıyorum. Meclis üyelerimiz, ilçemizin gündemini ele almak için bulunduğu Meclis salonunda CHP'li üyelerin sözde ittifak olmadıklarını savundukları HDP lehine yaptıkları güzellemeler kabul edilebilir gibi değildir. CHP'li Meclis Üyesi İrfan Kılıç'ın kullandığı 'Siz HDP'ye kurban olun' ifadesi kesinlikle kabul edilemez. HDP'ye kurban olmak isterlerse kendileri olabilirler, neticede umudunu PKK'nın siyasi uzantısında arayan CHP ve Millet İttifakı mensuplarına daha çok yakışır HDP'ye kurban olmak.

Cumhur İttifakı Meclis üyesi arkadaşlarımız bu çirkin söylemler altında Odunpazarlı hemşerilerimizin iradesinin hakim olması gereken Meclis salonunda HDP sloganlarının hakim olması sebebiyle salondan ve toplantıdan ayrılmak zorunda kalmışlardır. Odunpazarılı hemşerilerimizin hakkını ortada bırakmayan değerli Cumhur İttifakı Meclis Üyelerimize göstermiş oldukları bu duruş için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.