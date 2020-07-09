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Siyaset

CHP’de yeni çatlak! İmamoğlu’ndan partililere cevap

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun belediyedeki son ataması, partililerin tepkisini çekmişti. Eleştiriler hakkında konuşan İmamoğlu, “Hepsine verecek bir cevabım var” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 09:36:00 -
CHP’de yeni çatlak! İmamoğlu’ndan partililere cevap

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreterliği'nden emekli olan Yavuz Erkut görevini Can Akın Çağlar'a devretti.

Can Akın Çağlar'ın göreve gelmesi, CHP'de tartışmalara neden oldu. Birçok partili, Çağlar'ı geçmiş yıllarda yolsuzlukla suçlamıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, "yolsuzlukla suçladığı" Çağlar ile ilgili paylaşımlarını alelacele silmek zorunda kaldı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP'li Dursun Çiçek gibi isimler de eleştirilerini dile getirdi.

İmamoğlu: Verecek cevabım var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'lilerin eleştirilerine cevap verdi. İmamoğlu, "Ben partili dostlarımı yadırgamıyorum. Partili yönetici arkadaşlarımı yadırgamıyorum. Bana olan tepkilerini yadırgamıyorum. Hepsine verecek cevabım var." dedi.

İmamoğlu, Çağlar'ın mesleğine tutkuyla bağlı olduğunu ve hakkındaki yolsuzluk iddialarına belgeleriyle cevap verdiğini iddia etti.

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Yorumlar

hizipsavar

bir tek CAHİLLERİN her şeye bir cevabı vardır. bu adamın İBB başkanı olması türkiyede ki cahilliğin boyutunu gösteriyor. be buna keçi bile emnaet etmem n ekaldı belediye.
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Ziya

Her şey güzel olacak dün öcü dediğini şimdi baştacı kurtarıcı yapmış yakışır tatilci ekreme
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