CHP’de yeni çatlak! İmamoğlu’ndan partililere cevap

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreterliği'nden emekli olan Yavuz Erkut görevini Can Akın Çağlar'a devretti.

Can Akın Çağlar'ın göreve gelmesi, CHP'de tartışmalara neden oldu. Birçok partili, Çağlar'ı geçmiş yıllarda yolsuzlukla suçlamıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, "yolsuzlukla suçladığı" Çağlar ile ilgili paylaşımlarını alelacele silmek zorunda kaldı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP'li Dursun Çiçek gibi isimler de eleştirilerini dile getirdi.

İmamoğlu: Verecek cevabım var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'lilerin eleştirilerine cevap verdi. İmamoğlu, "Ben partili dostlarımı yadırgamıyorum. Partili yönetici arkadaşlarımı yadırgamıyorum. Bana olan tepkilerini yadırgamıyorum. Hepsine verecek cevabım var." dedi.

İmamoğlu, Çağlar'ın mesleğine tutkuyla bağlı olduğunu ve hakkındaki yolsuzluk iddialarına belgeleriyle cevap verdiğini iddia etti.