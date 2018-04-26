Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP'de vekil aday adaylığı şartları açıklandı

CHP'den 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular 30 Nisan'da başlıyor.

26 Nisan 2018 Perşembe 19:28
CHP'de vekil aday adaylığı şartları açıklandı

Milletvekili aday adaylarından istenen belgeler ile aranan şartlar, CHP'nin internet sayfasından duyuruldu.

ADAYLIK ÜCRETİ 10 BİN TL, DOSYA MASRAFI BİN TL

Buna göre, başvuru ücreti olarak kadın, genç ve engellilerden 5 bin, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira alınacak. Bu ödenti dışında başvuru sırasında, bin lira dosya ücreti talep edilecek.

İSTENECEK BELGELER

Parti genel merkezine 7 Mayıs'a kadar yapılacak başvurularda istenen belgeler şöyle:

"Adaylık başvuru belgesi, ödenti makbuzu, istifa zorunluluğu bulunanlar için istifa belgesi, 2 vesikalık fotoğraf, engelli adaylar için sağlık raporu, öğrenim durumunu gösterir diploma sureti, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanının onaylı örneği, adli sicil ve arşiv kaydı belgesi."

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 19:28
  1. chp
  2. seçim
  3. MİLLETVEKİLİ
  4. başvuru
  5. aday adayı
  6. dosya masrafı
  7. 24 haziran
  8. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli'den uyarı: Abdullah Gül bu ikaza...
    1. Bahçeli'den uyarı: Abdullah Gül bu..
    2. PlayStation 5 ne zaman çıkacak?
    3. Vladimir Putin Ermenistan..
    4. FETÖ firarisi İstanbul'da yakalandı
    5. Bakan Yılmaz: İkili eğitim 2019'un..
    6. Dehşet dolu dakikalar!  Sulama..
    7. "Ben valiyim dedi" çoban inanmadı!..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluçay'ı kabul..
    9. Burdur'da CHP ve MHP il başkanları..
    10. CHP'de vekil aday adaylığı şartları..
    11. Wembley stadyumuna 500 milyon..
    12. Amerika: Çekilme yok, işi daha da..
    13. Galatasaraylı yöneticiden olay sözler!
    14. Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 7 kişi..
    15. Olaylı derbide tutuklama kararı çıktı
    16. Olaylı derbide üç tutuklama var!
    17. Başkentte yeni başkan Hakan Han Özcan!
    18. Üyeler Demirören'in ihracını istedi!
    19. MHP il başkanı istifa etti
    20. 8 bin yıllık tarihte yolculuk:..
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu