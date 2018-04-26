CHP'de vekil aday adaylığı şartları açıklandı
CHP'den 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular 30 Nisan'da başlıyor.26 Nisan 2018 Perşembe 19:28
Milletvekili aday adaylarından istenen belgeler ile aranan şartlar, CHP'nin internet sayfasından duyuruldu.
ADAYLIK ÜCRETİ 10 BİN TL, DOSYA MASRAFI BİN TL
Buna göre, başvuru ücreti olarak kadın, genç ve engellilerden 5 bin, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira alınacak. Bu ödenti dışında başvuru sırasında, bin lira dosya ücreti talep edilecek.
İSTENECEK BELGELER
Parti genel merkezine 7 Mayıs'a kadar yapılacak başvurularda istenen belgeler şöyle:
"Adaylık başvuru belgesi, ödenti makbuzu, istifa zorunluluğu bulunanlar için istifa belgesi, 2 vesikalık fotoğraf, engelli adaylar için sağlık raporu, öğrenim durumunu gösterir diploma sureti, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanının onaylı örneği, adli sicil ve arşiv kaydı belgesi."
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