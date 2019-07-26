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CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

CHP Lüleburgaz İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyesi 8 kişi partiden istifa etti. CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Bülent Metin, "Yönetim üzerinde oynanan oyunlar vardı. Oyunlara boyun eğmedik. İstifalarımızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:15
CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Bülent Metin'in de aralarında olduğu yönetim kurulu üyesi 8 kişi partiden istifa etti.

CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Metin ile yönetim kurulu üyeleri, istifa dilekçelerini CHP Kırklareli İl Başkanlığı'na sundu.

Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe yönetiminin görevinden istifa ettiğini söyledi. Gördükleri lüzum üzerine bu kararı aldıklarını ifade eden Metin, çalıştığı süre boyunca görevini layıkıyla yerine getirdiklerini belirtti.

Bazı kişilerin ilçe yönetimini düşürme gibi emellerinin olduğunu öğrendiklerini aktaran Metin, "Önceden beri 'yönetim düştü', 'yönetim düşecek' şeklinde söylentiler vardı. Belediye seçimleri bittikten sonra yönetimin düşürülmesiyle ilgili bir operasyon da başlatılmıştı. Yönetim üzerinde oynanan oyunlar vardı. Oyunlara boyun eğmedik. İstifalarımızın hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:15
  1. Kırklareli
  2. CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Bülent Metin
  3. CHP
  4. CHP istifa
  5. toplu istifa

YORUM YAZ

  • turkturk13 dk önce
    CHP BUTUN ESKI CALISANLARI BASKI UYGULAYARAK ISTIFA ETTIRIYOR... YERIN EHEP PKK DOLDURACAK . CHP ILE HERSEY ...TAN OLACAK..
  • oıuoıu16 dk önce
    daha nice chp teşkilatlarında istifalarına inşallah amin
  • oıuoıu16 dk önce
    daha nice chp teşkilatlarında istifalarına inşallah amin

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