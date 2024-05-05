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Siyaset CHP'de taht kavgası mı başlıyor? Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e olay gönderme
Siyaset

CHP'de taht kavgası mı başlıyor? Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e olay gönderme

Yeniakit Publisher
2024-05-05 23:23:00 -
CHP'de taht kavgası mı başlıyor? Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e olay gönderme

Koltuğu kaptırdığından bu yana 'geri dönme' mesajları veren Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden rahatsızlık duyduğu Özgür Özel'e göndermede bulundu.

CHP'de genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e bıraktıktan sonra sık sık 'geri dönme' mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu son günlerde tekrar gündem olmayı sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

"Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir"

Ziyaret öncesi sosyal medya hesabından "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" paylaşımı yapan Kılıçdaroğlu daha sonra Özgür Özel'le Ahlatlıbel’de akşam yemeğinde bir araya geldi.

2,5 saat süren görüşmede Kılıçdaroğlu, Özel'e serzenişini dile getirdi.

Yine Özel'i hedef aldı

Siyasette yumuşama süreci devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'i hedef alan bir paylaşım daha geldi. T24’teki yazısından alıntı yapan CHP’nin 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kendi açısından görüşmenin tehlikesini 10 maddede anlattı.
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"Hiç kimsenin saraya meşruiyet kazandırma hakkı yoktur"

Kılıçdaroğlu eleştirilerinde Özel'i hedef alarak "Hiç kimsenin bu anlayışa yani saraya meşruiyet kazandırma hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan imalı mısralar

Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımını ise Kanuni Sultan Süleyman’ın kaleme aldığı mısralarla noktaladı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğumda, karşımda devletleşmeye başlamış 10 yıllık bir iktidar vardı. 15 Temmuz’dan sonra bu devletleşme süreci hızlandı ve kısa süre içerisinde tamamlandı. Ben, rahmetli Demirel, rahmetli Erbakan, rahmetli Ecevit gibi demokrasiyi içselleştirmiş bir siyasi rakiple değil, yargısıyla, askeriyesiyle, istihbaratıyla “BAAS” partisi benzeri, devletleşmiş bir yapıyla mücadele ettim. Ama şunu bilmenizi isterim;

“Geçmedim muhannet köprüsünden su apardı beni,
Yatmam çakal yatağında, aslanlar yese beni…”

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