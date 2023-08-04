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Siyaset CHP'de taht kavgası alevlendi! Sarıgül koltuğa göz diken Özgür Özel'i yerden yere vurdu: Delikanlı ol!
Siyaset

CHP'de taht kavgası alevlendi! Sarıgül koltuğa göz diken Özgür Özel'i yerden yere vurdu: Delikanlı ol!

Yeniakit Publisher
2023-08-04 21:43:00 -
CHP'de taht kavgası alevlendi! Sarıgül koltuğa göz diken Özgür Özel'i yerden yere vurdu: Delikanlı ol!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Özgür Özel'e sert çıktı. CHP'nin genel başkan arayışının olmadığını belirten Sarıgül, "Birisi adayım diyorsa bulunduğu görevlerden istifa etmeli, çıkmalı delikanlıca mertçe çalışmasını yapmalı." dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek taraflı olarak reklam anlaşmalarını sonlandırdığı Halk TV'ye konuk oldu.

CHP'deki 'değişim' tartışmalarına ilişkin konuşan Özel, genel başkanlığa talip olduğunu vurgulayıp, "Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık." ifadelerini kullandı.

"Özgür Özel istifa etmeli"

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, söz konusu açıklamalara tepki gösterdi. Özel'i hedef alan Sarıgül, "Birisi adayım diyorsa bulunduğu görevlerden istifa etmeli, çıkmalı delikanlıca mertçe çalışmasını yapmalı." dedi.

"CHP'de genel başkan arayışı yoktur"

Fox TV canlı yayınına konuk olan Sarıgül, Özel'in açıklamalarının yanlış olduğunu vurgulayıp, "Bu partimizin kültüründe ve geleneğinde yoktur. Bu kaos CHP'mizi yıpratır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda bir genel başkan arayışı yoktur. Bizim bir genel başkanımız var." diye konuştu.

Sarıgül: Kılıçdaroğlu neye engel oldu?

CHP liderinin oldukça başarılı olduğunu savunan Sarıgül, "Kılıçdaroğlu, 1,5 puan daha fazla alsaydı bugün karşısında olanlar diyeceklerdi ki 'bravo tebrik ediyorum, hayatında bir araya gelmeyen grupları bir araya getirdiniz' diyeceklerdi. Onlar hangi çalışmayı yapmak istedi genel başkanımız engel oldu" ifadelerini kullandı.
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Sözlerinin devamında tepkisini sürdüren Sarıgül, "Vicdan koltuk kavgası yapanları yarı yolda bırakacaktır. Hiç kimsenin CHP kimliğini yıpratmaya hakkı yoktur" dedi.

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