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CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde CHP'li delegenin disipline verilmesi ile partide işler karıştı. CHP’li delege Hüseyin Okumuş, “Kimlerin parti binasında içki ve seks başta olmak üzere ne dümenler çevirdiğini kamuoyu öğrenecek” dedi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:24
CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kandıra ilçe örgütü, parti delegesi Hüseyin Okumuş’u disipline verdi. Okumuş, sosyal medya hesabında CHP ilçe örgütü hakkında şok iddialarda bulundu. CHP’li Okumuş, “CHP Kandıra ilçe başkanı ve yönetimine disipline verilmem konusunda karar aldıklarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Sizlerin bu kararı partimiz için bir milat olacaktır sizlerin sayesinde partimiz sizler başta olmak üzere birçok pislikten kurtulup Kandıra’da yepyeni bir sayfa açacaktır” dedi.

Partiye küfredenler ödüllendirildi

Okumuş, “Sizlerin sayesinde il yönetimine veya disiplin kuruluna vereceğim olası yazılı savunmamda yazacaklarımdan dolayı kimlerin bu partiye ihanet ettiğini, kimlerin bu partinin kapısından hiç bir gün içeri girmediği halde yönetici yapıldığını, kimlerin parti binasında içki ve seks başta olmak üzere ne dümenler çevirdiğini, kimlerin yıllarca partiye küfrettiği halde yönetici veya meclis üyesi yapılarak ödüllendirildiğini vs. başta parti büyüklerimiz olmak üzere tüm kamuoyu bilgilenmiş olacaktır. Ok yaydan çıkmıştır hepinize hodri meydan. Ya siz gideceksiniz yada ben” paylaşımında bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:24
  1. Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kandıra ilçe örgütü
  2. Hüseyin Okumuş

YORUM YAZ

  • Şeref KazanŞeref Kazan24 dk önce
    Sen içki alemleri ve fuhuş yapılırken dışarda kaldın diyemi bu yaygaraöyleyse ki, sanmam malın önde gidenisin. CHP İçki alemleri vediğer bahsetiğiniğrençlikle ayakta kalmaya devam eden bir parti hala anlıyamadınmı ..
  • eşref aydıneşref aydın25 dk önce
    chp demek zina demek, chp demek ahlaksızlık demektir.
  • Emine Altin Emine Altin 57 dk önce
    Imansiz hain ve nankorlerin toplandigi bir partide bunlar normal Rabbim islah etsin olmayani kahretsin

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