CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kandıra ilçe örgütü, parti delegesi Hüseyin Okumuş’u disipline verdi. Okumuş, sosyal medya hesabında CHP ilçe örgütü hakkında şok iddialarda bulundu. CHP’li Okumuş, “CHP Kandıra ilçe başkanı ve yönetimine disipline verilmem konusunda karar aldıklarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Sizlerin bu kararı partimiz için bir milat olacaktır sizlerin sayesinde partimiz sizler başta olmak üzere birçok pislikten kurtulup Kandıra’da yepyeni bir sayfa açacaktır” dedi.

Partiye küfredenler ödüllendirildi

Okumuş, “Sizlerin sayesinde il yönetimine veya disiplin kuruluna vereceğim olası yazılı savunmamda yazacaklarımdan dolayı kimlerin bu partiye ihanet ettiğini, kimlerin bu partinin kapısından hiç bir gün içeri girmediği halde yönetici yapıldığını, kimlerin parti binasında içki ve seks başta olmak üzere ne dümenler çevirdiğini, kimlerin yıllarca partiye küfrettiği halde yönetici veya meclis üyesi yapılarak ödüllendirildiğini vs. başta parti büyüklerimiz olmak üzere tüm kamuoyu bilgilenmiş olacaktır. Ok yaydan çıkmıştır hepinize hodri meydan. Ya siz gideceksiniz yada ben” paylaşımında bulundu.