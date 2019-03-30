CHP'de şok mesajlar! "Erdoğan gitsin de PKK yönetsin"

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Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile gizli ittifakı açığa çıkan CHP, karıştı. Whatsapp yazışmaları ortaya çıkan CHP'de, PKK bağlantılı adayların ortaya çıkmasının ardından Atatürkçü CHP'liler büyük tepki göstererek sandığa gitmeme kararı aldığı öğrenildi.

Sosyal medyada 'Atatürk Sevdası' adlı bir hesabından CHP Silivri Gençlik Kolları'nın Whatsapp grubu olduğu ileri sürülen ve paylaşılan ekran görüntülerindeki söylemlerde CHP'nin patladığı iddia edildi. Bir başka CHP'li hesap ise ekran görüntülerdeki isimleri teyit ettiğini iddia ederken CHP yönetiminin 'Bizi CHP değil PKK yönetsin' diyecek noktaya geldiğini ifade etti.

"Apo'yu savunacağım, dağdakiler gelsin yönetsin"

CHP'lilerin akıl tutulmalarını gösteren mesajlarda, "Tayyip gitsin de dağdakiler gelsin yönetsin", "Tayyip'e karşı Apo'yu savunacağım" ifadeleri yer aldı.

"Kazanırsak sloganımız 'Zulüm 1453'te başlayan zulüm bitti' olsun"

Şoke eden mesajlarda HDP'nin İstanbul'u yöneteceğinden bahsedilirken kutlama sloganı tartışması da görüldü. Sloganlar arasında "1453'te başlayan zulüm son buldu" sloganı şoke etti.

6 ay sonra işten çıkaracaklar

Mesajlarda işten çıkarmaları birden yapılmayacağı belirtilirken Ekrem İmamoğlu'nun tepki çekmemek için çıkarma işlemlerini 6 ay sonra yavaş yavaş yapacağını belirtildi.

İşte o ekran görüntüler ve tepkiler:

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Son açıklamasını yapıp hesabını kapattı

"Tehdit edenler seni bitireceğiz diyenler var. Partim zarar görmesin diye sileceğim tweetleri. Korktuğumdan değil." açıklamasında bulunan kullanıcının hesabını daha sonra kapattığı görüldü.

CHP yönetimi açıklama yapacak mı?

Bu yazışmalardaki iddiaların ardından CHP yönetinin ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

Not: Bu haber sosyal medyada yayınlandığı için gizliliğin ihlali kapsamında görülmemiştir. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasından hareketle, haber verme hakkı kapsamında değerlendirilmiş ve konunun muhataplarına saygı çerçevesinde cevap hakkı açık bırakılmıştır.