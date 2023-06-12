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Siyaset CHP’de şok gelişme! 60’a yakın belediye başkanı bunu yapacak
Siyaset

CHP’de şok gelişme! 60’a yakın belediye başkanı bunu yapacak

Yeniakit Publisher
2023-06-12 14:16:00 -
CHP’de şok gelişme! 60’a yakın belediye başkanı bunu yapacak

Seçim sonuçlarını eleştiren 60’a yakın belediye başkanı parti içindeki değişim sürecini görüşmek için yarın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek.

Seçim sonuçlarını eleştiren 60’a yakın belediye başkanı parti içindeki değişim sürecini görüşmek için yarın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek.

“Biz değişimden yanayız ama bu sancılı olmamalı” diyen başkanlar, “Genel başkanımızı seviyoruz, onu üzmeden değişimin olması gerektiğini düşünüyoruz” görüşünde.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Görüşmede neler söyleyeceğine ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyip desteklemediklerine ilişkin konuşan başkanlar arasında, “Başkanların her biri farklı düşünüyor. O yüzden kimse ‘İmamoğlu’nu destekliyoruz’ ya da ‘Desteklemiyoruz’ demez. İstanbul’u kaybetmemenin önemini de biliyoruz. Partinin delege yapısı da ortada. Biz değişimden yanayız ama bu değişim sancılı olmamalı. Genel başkanımızı seviyoruz, üzmeden, sancısız bir şekilde değişim olması gerektiğini düşünüyoruz” yorumlarını yapanlar bulunuyor.

 
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