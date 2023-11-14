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Yerel CHP'de skandal bitmiyor! İmamoğlu'nun trol ordusu ifşa oldu
Yerel

CHP'de skandal bitmiyor! İmamoğlu'nun trol ordusu ifşa oldu

Yeniakit Publisher
2023-11-14 07:22:00 - 2023-11-14 07:22:52
CHP'de skandal bitmiyor! İmamoğlu'nun trol ordusu ifşa oldu

CHP'de skandallar Kurultay'daki seçim sonrası ifşa olmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay'da Genel Başkanlık yarışını Özgür Özel'e kaybetti ve görevini devretti. Öte yandan CHP'de Genel Başkan değişti ama "skandallar partisi" olma geleneği değişmedi. Kılıçdaroğlu destekçisi CHP'li Tolga Erdoğan bu kez de partide Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirdiği trol ordusunu deşifre etti. İstanbul Planlama Ajansı (IPA) ile Ankara'da Mekik Plazadan yönetilen ve sosyal medyada itibar suikasti düzenleyen isimler tek tek ifşa oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıllık CHP Genel Başkanlığı macerasını sonlandırdı. Son dakikaya kadar koltuğunu devretmemekte direnen Kılıçdaroğlu, Kurultay'da Özgür Özel'e 2.tur sonrası büyük bir farkla kaybetti.

CHP'DE "KÖTÜ ŞÖHRET" DEĞİŞMEDİ!

Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Özel'in Kurultay zaferi ise ciddi iddialarla gölgelendi. "Skandallar partisi" olarak anılan partide yine bomba gelişmeler yaşanıyor. Kılıçdaroğlu destekçisi CHP'li Tolgahan Erdoğan, partideki "kirli" pazarlıklar ve ilişkileri deşifre etmeyi sürdürüyor.

KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİSİ İSİMDEN BOMBA İDDİALAR!

Tolgahan Erdoğan, sosyal medyadan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Partide İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun komutasında bir trol ordusunun yer aldığını belirten Erdoğan, bu ekibin siyasi rakiplerine verilen emirle itibar suikastı düzenlediğini ifade etti. Operasyonların merkezinin ise İstanbul Planlama Ajansı (IPA) ve Ankara'da Mekik Plaza olduğunu söyledi.

 

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