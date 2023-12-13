  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

UNRWA Genel Komiseri çağrı yaptı! Lazzarini, İsviçre'nin fon kesintisi, ortaklarımızın şüphesi üzücü! İnsani yardım çöktü

Dünyanın en gelişmiş 10 İHA’sı! Türkiye bombası patladı

PKK'ya büyük darbe! 2 bin 67 terörist öldürüldü

Karamollaoğlu'ndan Hasan Bitmez açıklaması! Üzücü haberi duyurdu

Yumrukçu Faruk Koca'dan daire alan gazeteci anlattı!

Hindistan Parlamentosu'nda 22 yıl önce kanlı saldırı oldu! Yıl dönümünde güvenlik açığı: milletvekili sıralarına atladı

İnsan Hakları Doktorları-İsrail (PHRI) açıkladı! 'Yaralıların sadece yüzde 1'i Mısır'a sevk edildi'

Şehit yakınından Özel'e Demirtaş tepkisi

O ilimizde yerel gazeteler Halil Umut Meler'e için spor sayfalarını kararttı! Kara geceye tepki

Sonunu hazırlayan İsrail ABD'ye meydan okudu! Biden'ı kızdıracak açıklama
Siyaset CHP’de Şeyh Sait kavgası!
Siyaset

CHP’de Şeyh Sait kavgası!

Yeniakit Publisher
2023-12-13 23:58:00 -

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TV 100 canlı yayınında Şeyh Sait sorusuna verdiği cevap yeni bir kavgayı başlattı.

CHP'yi yöneten isim Şeyh Sait için, "Saygılı olmak gerekir" derken, CHP tabanı ve ulusalcılar kavgadan yana olduğunu bir daha ortaya koydu.

Özel, Candaş Tolga Işık'ın "CHP olarak siz bu tartışmaya nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Biz CHP olarak, Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına, kurucu babalarına saygılıyız. Cumhuriyet'in geçmiş döneminde yaşanmış acılar varsa bu acıları tartışmanın sıcak siyasetin alanı değil, tarihçilerin alanı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu mevzu ile ilgili sürekli dönüp yaraları kaşımanın kimseye faydası olmadığını düşünüyoruz.

Şeyh Sait isyanının kendi konjonktüründe Cumhuriyet'e karşı ayaklanma olduğunu biliyorum. Ama bu ayaklanmanın bastırılması sırasında oluşmuş sorunlar, bugün bazı torunların kalbini acıtıyorsa o acıya saygılı olmak gerekir. Ama tarihten ders çıkarmak lazım."

Kavgacılardan tepki geldi!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Özel'in açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından Şeyh Sait'i çirkin ifadelerle hedefe koydu:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Şeyh Sait haindir. Bu konuda çok netim. Ben, Mustafa Kemal Atatürk'ün tarafındayım!"

Sözcü'den kovulan Yılmaz Özdil de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alanlardan oldu.

Özdil şu ifadeleri kullandı:

"CHP’deki değişimin sınırlarını netleştirmek için soruyorum… Kubilay’ın kafasını testere ağızlı bağ bıçağıyla gövdesinden ayırıp, sırığın ucuna saplayarak sokak sokak dolaştıran derviş mehmetin acısına da saygı duymamız gerekiyor mu, yoksa sadece şeyh saitin acısına saygı duymamız yeterli mi?"

 

Yılmaz Özdil'in PKK-TTB tutarsızlığı! 'Sek içmeye devam mı?'
Yılmaz Özdil'in PKK-TTB tutarsızlığı! 'Sek içmeye devam mı?'

Gündem

Yılmaz Özdil'in PKK-TTB tutarsızlığı! 'Sek içmeye devam mı?'

Yılmaz Özdil’in ulusalcılığı, Nazlı Ilıcak’ın Fetöcülüğü!
Yılmaz Özdil’in ulusalcılığı, Nazlı Ilıcak’ın Fetöcülüğü!

Gündem

Yılmaz Özdil’in ulusalcılığı, Nazlı Ilıcak’ın Fetöcülüğü!

Yılmaz Özdil CHP'nin kaybedeceği illeri açıkladı!
Yılmaz Özdil CHP'nin kaybedeceği illeri açıkladı!

Siyaset

Yılmaz Özdil CHP'nin kaybedeceği illeri açıkladı!

Ankara'da büyük skandal! CHP'lilerin öve öve bitiremediği Mansur Yavaş park alanını bile satmış
Ankara'da büyük skandal! CHP'lilerin öve öve bitiremediği Mansur Yavaş park alanını bile satmış

Gündem

Ankara'da büyük skandal! CHP'lilerin öve öve bitiremediği Mansur Yavaş park alanını bile satmış

RTÜK’ten CHP’ye ret yanıtı!
RTÜK’ten CHP’ye ret yanıtı!

Siyaset

RTÜK’ten CHP’ye ret yanıtı!

Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan İmamoğlu'na: "127 milyar lira nerede, CHP Kongresi’nin dizaynında mı kullanıldı"
Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan İmamoğlu'na: "127 milyar lira nerede, CHP Kongresi’nin dizaynında mı kullanıldı"

Gündem

Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan İmamoğlu'na: "127 milyar lira nerede, CHP Kongresi’nin dizaynında mı kullanıldı"

Nereden baksan tutarsızlık! CHP'ye Oslo tokadı
Nereden baksan tutarsızlık! CHP'ye Oslo tokadı

Gündem

Nereden baksan tutarsızlık! CHP'ye Oslo tokadı

HDP kameralar önünde Özgür Özel'i yerin dibine soktu! Böyle rezillik görülmedi
HDP kameralar önünde Özgür Özel'i yerin dibine soktu! Böyle rezillik görülmedi

Siyaset

HDP kameralar önünde Özgür Özel'i yerin dibine soktu! Böyle rezillik görülmedi

Şehit yakınından Özel'e Demirtaş tepkisi
Şehit yakınından Özel'e Demirtaş tepkisi

Siyaset

Şehit yakınından Özel'e Demirtaş tepkisi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23