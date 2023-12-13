CHP’de Şeyh Sait kavgası!

CHP'yi yöneten isim Şeyh Sait için, "Saygılı olmak gerekir" derken, CHP tabanı ve ulusalcılar kavgadan yana olduğunu bir daha ortaya koydu.

Özel, Candaş Tolga Işık'ın "CHP olarak siz bu tartışmaya nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Biz CHP olarak, Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına, kurucu babalarına saygılıyız. Cumhuriyet'in geçmiş döneminde yaşanmış acılar varsa bu acıları tartışmanın sıcak siyasetin alanı değil, tarihçilerin alanı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu mevzu ile ilgili sürekli dönüp yaraları kaşımanın kimseye faydası olmadığını düşünüyoruz.

Şeyh Sait isyanının kendi konjonktüründe Cumhuriyet'e karşı ayaklanma olduğunu biliyorum. Ama bu ayaklanmanın bastırılması sırasında oluşmuş sorunlar, bugün bazı torunların kalbini acıtıyorsa o acıya saygılı olmak gerekir. Ama tarihten ders çıkarmak lazım."

Kavgacılardan tepki geldi!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Özel'in açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından Şeyh Sait'i çirkin ifadelerle hedefe koydu:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Şeyh Sait haindir. Bu konuda çok netim. Ben, Mustafa Kemal Atatürk'ün tarafındayım!"

Sözcü'den kovulan Yılmaz Özdil de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alanlardan oldu.

Özdil şu ifadeleri kullandı:

"CHP’deki değişimin sınırlarını netleştirmek için soruyorum… Kubilay’ın kafasını testere ağızlı bağ bıçağıyla gövdesinden ayırıp, sırığın ucuna saplayarak sokak sokak dolaştıran derviş mehmetin acısına da saygı duymamız gerekiyor mu, yoksa sadece şeyh saitin acısına saygı duymamız yeterli mi?"