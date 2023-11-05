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Gündem CHP'de Sarıgül isyanı! Ateş püskürdü
Gündem

CHP'de Sarıgül isyanı! Ateş püskürdü

Yeniakit Publisher
2023-11-05 20:53:00 -
CHP'de Sarıgül isyanı! Ateş püskürdü

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ana muhalefeti karıştırdı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda 13 yıl süren genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e karşı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül arka çıktı. Delegelere tepki gösteren CHP'li isim, açıklamasında çok ağır ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu koltuğundan oldu

CHP 38. Olağan Kurultayı, dün Ankara Spor Salonu'nda başladı. Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimleri yapıldı. 812 delegenin oyunu alan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazanarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu.

Sarıgül tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Genel seçimlerden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açık açık gösteren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu vurgulayan Sarıgül, paylaşımında adeta ateş püskürdü:

"Rüzgâra göre dans edenler, yarış bitince galipten yana olanlar, günün türküsünü çağıranlara inat, Bay Kemal'in yol arkadaşıyım…"
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Dikkat çeken sözler

Geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapan Sarıgül, CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na ihtiyacı olduğunu ifade etmişti.

Bir haber kanalına konuk olan Sarıgül'ün açıklamaları şöyleydi:

"Ben Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığında, genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarlada üretim, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim diyen bir genel başkandır. Liyakate önem veren bir genel başkandır. Hakka, hukuka ve adalete önem veren bir genel başkandır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu son yaptığı çalışmalarla ayrıştıran değil bütünleştiren olmuştur. Siyasi hayatında hiçbir araya gelmeyecek olan partileri bir araya getirmiş ve kardeşlik hukukunu en iyi şekilde sağlamıştır. Helalleşmeyi en iyi şekilde sağlamıştır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin son 50 yılında görev alan bir arkadaşınız olarak her zamankinden daha çok Cumhuriyet Halk Partimizin şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'na ihtiyacı olduğuna inanıyor."

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