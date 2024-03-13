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Gündem CHP'nin ‘Para Kuleleri’nde sıcak gelişme! 3 kişi ifadeye çağrıldı
Gündem

CHP'nin ‘Para Kuleleri’nde sıcak gelişme! 3 kişi ifadeye çağrıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-13 13:43:00 - 2024-03-13 13:54:21
CHP'nin ‘Para Kuleleri’nde sıcak gelişme! 3 kişi ifadeye çağrıldı

Son Dakika: CHP'deki para sayma görüntüleri gündem olmuştu. Görüntülerde para sayan kişilerden eski il Başkan yardımcısı Özgür Nas, eski il başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı.

İstanbul'da 'CHP binasında para sayma görüntüleri' ile ilgili Başsavcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Görüntülerin sosyal medyada viral olmasının ardından peş peşe tepkiler gelmiş, 'İmamoğlu neden bir açıklama yapmıyor?' soruları yükselmişti.

Tüm bunların ardından konuyla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama gelmiş ve İmamoğlu, "O görüntü üzerinden fırtına koparmaya çalışan insanların kötülükçü akılları var" demişti.

İFADEYE ÇAĞIRILDILAR

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İl Başkanlığı'ndaki para sayma görüntülerini mercek altına alan savcılık, videoda kimlikleri tespit edilen Fatih Keleş, CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz'ı 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Savcılık görüntülerde yer alan diğer şüphelilerin kimliklerinin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılan 3 isme, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nda sayılan deste deste paraların ne amaçla nereden getirildiğine ilişkin sorgulanacakları öğrenildi.

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