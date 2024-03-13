CHP'nin ‘Para Kuleleri’nde sıcak gelişme! 3 kişi ifadeye çağrıldı

İstanbul'da 'CHP binasında para sayma görüntüleri' ile ilgili Başsavcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Görüntülerin sosyal medyada viral olmasının ardından peş peşe tepkiler gelmiş, 'İmamoğlu neden bir açıklama yapmıyor?' soruları yükselmişti.

Tüm bunların ardından konuyla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama gelmiş ve İmamoğlu, "O görüntü üzerinden fırtına koparmaya çalışan insanların kötülükçü akılları var" demişti.

İFADEYE ÇAĞIRILDILAR

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İl Başkanlığı'ndaki para sayma görüntülerini mercek altına alan savcılık, videoda kimlikleri tespit edilen Fatih Keleş, CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz'ı 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Savcılık görüntülerde yer alan diğer şüphelilerin kimliklerinin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılan 3 isme, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nda sayılan deste deste paraların ne amaçla nereden getirildiğine ilişkin sorgulanacakları öğrenildi.