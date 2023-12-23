  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2024 Ocak asgari ücret zammı merak ediliyor! İşte asgari ücret zam tahmmini

Sömürgeci Fransa o ülkeden tamamen çekildi

'Dolar alan para filan kazanamaz' diyen ismin son tahmini dehşete düşürdü: Dolar o tarihte 55 lira olacak

MSB açıkladı: Yaralı 4 askerimizden 3'ü şehit düştü

Bakan Şimşek 'önemli bir eşik' sözleriyle ilan etti! '1.1 trilyon dolar civarına ulaştı'

İnsanların onlarca yıl çözemediği problemi şimdi de yapay zeka robotu ortaya çıkardı! Böyle cevapladı, herkes şokta

Dünyanın gözü kulağı Kastamonu'da! Oradaki madenin peşine düştüler.. Böyle rezerv görülmedi

Türkiye'den GKRY açıklaması! Kabul edilemez

50 yıl öncesine insanlık habersizdi! Şimdi dünyanın gözü Türkiye'nin 8 şehrinde... İnanılmaz rezerv, herkes almak istiyor

AKOM Türkiye'ye yeni saat verdi: İstanbullulara fırtına geliyor!
Gündem CHP'de Özlem Çerçioğlu ve Bülent Tezcan birbirine girdi
Gündem

CHP'de Özlem Çerçioğlu ve Bülent Tezcan birbirine girdi

Yeniakit Publisher
2023-12-23 09:00:00 -
CHP'de Özlem Çerçioğlu ve Bülent Tezcan birbirine girdi

Adaylarını duyurmaya başlayan CHP, Aydın için mevcut başkan Özlem Çerçioğlu'nun ismini halen açıklamadı. Gecikmenin sebebinin, Çerçioğlu ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan arasındaki çekişme olduğu öğrenildi. İki ismin de ilçe belediye başkanlarını tek başına belirlemek istemesi partide krize yol açtı.

Kurultayda genel başkanı değişen CHP'de kriz ve kavga bitmiyor. 125'in üzerinde yerde adaylarını duyuran CHP'de krizin yeni adı Özlem Çerçioğlu oldu. Aydın için mevcut başkan Özlem Çerçioğlu'nun isminin halen açıklanmamış olmasının sebebi olarak Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın itirazı gösteriliyor. Tezcan ilçe belediyeleri için kendi belirlediği başkan adaylarının listede olması için diretiyor.

CHP'de eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in yeniden aday gösterileceklerini söylediği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ismi hâlâ açıklanmadı. Edinilen bilgilere göre Çerçioğlu ile Aydın Milletvekili Bülent Tezcan arasında güç savaşları krize dönüştü. Yeni Şafak'ın haberine göre, Çerçioğlu, ilçe belediye başkanlarını kendisinin belirlemesi için yetki isterken, Tezcan'ın genel merkeze kendine yakın isimleri aday olarak sunduğu ve bu isimlerde direttiği belirtiliyor. Aydın adayın açıklanmamasının sebebinin Bülent Tezcan olduğu kaydediliyor. Genel Merkez ise bu duruma şimdilik aday isimlerini açıklamayarak tepki gösteriyor. Krizin sadece Aydın ile sınırlı olmadığı İzmir'de de aynı sorunun yaşandığı kaydediliyor.

ÇEKİŞME VAR ADAY YOK

İki komşu şehrin belediye başkan adaylarının seçilmesi ile birlikte ilçe adayları duyurulacak. Mevcut Ankara, İstanbul ve Aydın Büyükşehir Belediye başkanları ile yola devam etme kararını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve önceki Genel Başkan Kılıçdaroğlu açıklamıştı. İki defa aday listesi açıklayan Ankara ve İstanbul'da mevcut isimleri resmi olarak açıklarken, Aydın'ı bir türlü açıklamadı. CHP yönetiminin Aydın'ı açıklamamasının arkasında ise, iki ismin çekişmesi olduğu ortaya çıktı.

TEZCAN DİRETİYOR
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çerçioğlu, ilçe belediye başkanlarını kendisinin belirlemesi için yetki istiyor. Çerçioğlu, "Arkadaşlar ile ben çalışacağım" tezini savunurken Tezcan'ın da genel merkeze kendine yakın isimleri aday olarak sunduğu ve bu isimlerde direttiği belirtiliyor. Çerçioğlu'nun adaylığının açıklanmamasının arkasında Tezcan'ın diretmesinin olduğu kaydediliyor. Genel Merkez'in ise "Aradaki sorunu çözün adaylıklarını açıklayalım" mesajı gönderdiği belirtiliyor.

AK Parti'den Ankara bombası! Olay iddia: Eski bakan ikna edildi
AK Parti'den Ankara bombası! Olay iddia: Eski bakan ikna edildi

Gündem

AK Parti'den Ankara bombası! Olay iddia: Eski bakan ikna edildi

İYİ Parti'de darbe! Görevden alındı
İYİ Parti'de darbe! Görevden alındı

Gündem

İYİ Parti'de darbe! Görevden alındı

Ahmet Hakan, iyi haber alan o kaynaktan öğrenmiş! İşte AK Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları
Ahmet Hakan, iyi haber alan o kaynaktan öğrenmiş! İşte AK Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları

Medya

Ahmet Hakan, iyi haber alan o kaynaktan öğrenmiş! İşte AK Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları

"AK Parti’de adaylar belli oldu!" İl il liste verdi! İstanbul ve Ankara’ya o isimler
“AK Parti’de adaylar belli oldu!” İl il liste verdi! İstanbul ve Ankara’ya o isimler

Medya

“AK Parti’de adaylar belli oldu!” İl il liste verdi! İstanbul ve Ankara’ya o isimler

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Turan

Ali Baba'nın bir çiftliği var... Çiftliğinde ağaları var ...

Y B

İşte Kutsal Demokrasi bu. Kimin belirlediği adayı seçecekler. Yani belirleyen değil, önüne konulanı seçen bir sistem. Nasıl bir aldatmaca. Bu adayı biz seçtik dedirten ama alakası bile olmayan tiyatro. Şapkadan çıkan tavşan bile daha dürüst. Daha az kandırıyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23