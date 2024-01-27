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Gündem CHP'de Özgür Özel'e büyük şok! Aday belirleme yetkisi yok
Gündem

CHP'de Özgür Özel'e büyük şok! Aday belirleme yetkisi yok

Yeniakit Publisher
2024-01-27 01:18:00 -
CHP'de Özgür Özel'e büyük şok! Aday belirleme yetkisi yok

CHP'de parti içi kriz büyüyor. CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel'in belediye başkanı belirleme yetkisini oylama sonucu reddetti.

Yerel seçimlere 2 aydan az bir süre kalmasına rağmen CHP'de her geçen gün yeni bir kriz patlak vermeye devam ediyor. CHP Parti Meclisi, Özgür Özel'e Çankaya Belediye Başkanı belirleme yetkisini vermedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir Büyükşehir, Ankara Çankaya ve İstanbul Kadıköy için Parti Meclisi’nden özel yetki istemişti.

Özel'in yetki isteğini oylayan Parti Meclisi, Çankaya ve İzmir'de aday belirleme yetkisin oylama sonucu reddetti.

İmamoğlu'na yakın isimler yetki vermedi

Özgür Özel'e yetki verilmemesinin ardından son günlerde Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında yaşanan kriz iddialarını güçlendirdi. Söz konusu gelişmeler sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin Özgür Özel'e yetki vermediği şeklinde yorumlandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul adayları açıklandı

CHP'nin İstanbul İlçe adayları belli oldu. İşte CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları;

Ataşehir: Onursal Adıgüzel

Arnavutköy: Tekin Aras

Bağcılar: Cem Kılıç

Bahçelievler: Emine Gülizar Emecen

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Esenler: Hasan Dalkıran

Kartal: Gökhan Yüksel

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Maltepe: Esin Köymen

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Ferhat Epözdemir

Şişli: Resul Emrah Şahin

CHP'nin Ankara adayları

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara ilçe adayları da belirlendi. Çankaya başkan adayı henüz belirlenmezken 11 ilçede adaylar kesinleşti.

İşte CHP'nin Ankara'da adaylarını açıkladığı ilçeler:

Ayaş: İzzet Demircioğlu

Bala: İsa Kaplan

Beypazarı: Özer Kasap

Evren: Arif Güçlü

Gölbaşı: Yakup Odabaşı

Haymana: Levent Koç

Kalecik: Satılmış Karakoç

Kızılcahamam: Coşkun Ünal

Mamak: Veli Gündüz Şahin

Nallıhan: Ertunç Güngör

Polatlı: Mürsel Yıldızkaya

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