CHP'de Özgür Özel'e büyük şok! Aday belirleme yetkisi yok
CHP'de parti içi kriz büyüyor. CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel'in belediye başkanı belirleme yetkisini oylama sonucu reddetti.
Yerel seçimlere 2 aydan az bir süre kalmasına rağmen CHP'de her geçen gün yeni bir kriz patlak vermeye devam ediyor. CHP Parti Meclisi, Özgür Özel'e Çankaya Belediye Başkanı belirleme yetkisini vermedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir Büyükşehir, Ankara Çankaya ve İstanbul Kadıköy için Parti Meclisi’nden özel yetki istemişti.
Özel'in yetki isteğini oylayan Parti Meclisi, Çankaya ve İzmir'de aday belirleme yetkisin oylama sonucu reddetti.
İmamoğlu'na yakın isimler yetki vermedi
Özgür Özel'e yetki verilmemesinin ardından son günlerde Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında yaşanan kriz iddialarını güçlendirdi. Söz konusu gelişmeler sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin Özgür Özel'e yetki vermediği şeklinde yorumlandı.
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İstanbul adayları açıklandı
CHP'nin İstanbul İlçe adayları belli oldu. İşte CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları;
Ataşehir: Onursal Adıgüzel
Arnavutköy: Tekin Aras
Bağcılar: Cem Kılıç
Bahçelievler: Emine Gülizar Emecen
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Esenler: Hasan Dalkıran
Kartal: Gökhan Yüksel
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Maltepe: Esin Köymen
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Sultangazi: Ferhat Epözdemir
Şişli: Resul Emrah Şahin
CHP'nin Ankara adayları
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara ilçe adayları da belirlendi. Çankaya başkan adayı henüz belirlenmezken 11 ilçede adaylar kesinleşti.
İşte CHP'nin Ankara'da adaylarını açıkladığı ilçeler:
Ayaş: İzzet Demircioğlu
Bala: İsa Kaplan
Beypazarı: Özer Kasap
Evren: Arif Güçlü
Gölbaşı: Yakup Odabaşı
Haymana: Levent Koç
Kalecik: Satılmış Karakoç
Kızılcahamam: Coşkun Ünal
Mamak: Veli Gündüz Şahin
Nallıhan: Ertunç Güngör
Polatlı: Mürsel Yıldızkaya