20 bin TL destek! Hyundai IONIQ 6’da kaçırılmayacak kampanya

Hyundai IONIQ 6 sahibi olmak isteyenler için şarj maliyetini hafifletecek yeni bir kampanya başladı. Bir şarj ağı iş birliği kapsamında sunulan bu avantaj ile Hyundai’nin elektrikli modellerini tercih eden müşterilere ek fayda sağlanıyor.

Uygulama üzerinden tanımlanıyor

Kampanya kapsamında, IONIQ 6 satın alan müşterilere 20.000 TL değerinde şarj bakiyesi hediye ediliyor. Dijital kupon kodu olarak sunulan bu bakiye, araç teslimatı sırasında müşterilere iletilerek hızlı ve pratik bir kullanım süreci sunuyor. Müşteriler, kendilerine iletilen kupon kodunu mobil uygulama üzerinden hesaplarına tanımlayarak bakiyelerini aktif hale getirebiliyor. Uygulamaya henüz kayıtlı olmayan kullanıcılar ise kolayca hesap oluşturarak kampanyadan faydalanabiliyor. Kuponun tanımlanmasının ardından 20.000 TL değerindeki şarj bakiyesi kullanıcı hesabına yükleniyor ve Zes şarj istasyonlarında kullanılabiliyor.

Tek kullanımlık olarak sunulan kuponlar, her kullanıcı için yalnızca bir kez tanımlanabiliyor ve sadece mobil uygulama üzerinden aktif edilebiliyor. Hyundai Motor Türkiye, bu kampanya ile elektrikli araç sahiplerinin günlük kullanım deneyimini kolaylaştırmayı ve elektrikli mobiliteye geçiş sürecini daha avantajlı hale getirmeyi hedefliyor.